Indra refuerza su negocio de drones de despegue vertical con la compra de la tecnología de Wake Engineering

Las claves nuevo Generado con IA Indra ha adquirido la tecnología de drones de despegue vertical (VTOL) de Wake Engineering para reforzar su negocio de sistemas no tripulados. La operación permitirá acelerar la respuesta de Indra ante los Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas españolas. Indra integrará las capacidades VTOL en su familia de drones Tarsis, potenciando sus sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. La adquisición fortalece la soberanía tecnológica nacional y posiciona a Indra como competidor relevante en el plan ReArm Europe y en sectores civiles como la logística aérea.

Indra ha dado un paso más en su estrategia de consolidación dentro del mercado de sistemas no tripulados con la adquisición de la tecnología de Wake Engineering, empresa perteneciente al Grupo CPS.

El acuerdo permitirá a la multinacional española reforzar su posición en el desarrollo de drones de despegue y aterrizaje vertical (VTOL, por sus siglas en inglés) y acelerar su capacidad de respuesta ante los Programas Especiales de Modernización (PEM), clave en el proceso de renovación de las Fuerzas Armadas españolas.

Gracias a esta operación, Indra obtiene el control sobre tecnologías avanzadas de sistemas aéreos no tripulados (UAS) ya probadas en vuelo, con prototipos que incorporan capacidades VTOL, una de las áreas con mayor potencial de crecimiento dentro del sector de defensa y seguridad.

El objetivo de la compañía es integrar estas capacidades en la familia de drones Tarsis, desarrollada por Indra Group, con el fin de crear una plataforma común de aviónica y misión que potencie las posibilidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de sus sistemas aéreos.

La adquisición también tiene un fuerte componente estratégico. Indra, a través de su división Indra Weapons & Ammunitions, refuerza su liderazgo en el ámbito de los vehículos no tripulados, sistemas antidrón, tecnologías de guiado de precisión y energía dirigida.

Asimismo, la operación contribuye a consolidar la soberanía tecnológica nacional en un campo considerado crítico tanto para la defensa como para el desarrollo industrial del país.

Este movimiento posiciona a Indra como un actor relevante para competir en el marco del plan ReArm Europe, dotado con 800.000 millones de euros, que considera los UAS como una solución estratégica para la modernización de las capacidades militares europeas.

Además, el fortalecimiento de las tecnologías VTOL abre oportunidades en entornos donde estas capacidades resultan especialmente ventajosas, como el ámbito naval, y también en aplicaciones civiles con gran proyección futura, como la logística aérea y la monitorización ambiental.

Con esta adquisición, Indra continúa la senda marcada tras la compra de Aertec Defence and Aerial Systems, con la que incorporó los drones tácticos Tarsis a su portafolio.