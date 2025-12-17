La Fuerza Aérea de Austria selecciona el avión M-346 de Leonardo para adiestrar a sus pilotos de combate

Las claves nuevo Generado con IA La Fuerza Aérea de Austria ha seleccionado el avión M-346 de Leonardo como nuevo sistema de adiestramiento avanzado para sus pilotos de combate, sustituyendo a los Saab 105 retirados en 2020. Austria adquirirá 12 aviones M-346 en la configuración F Block 20, equipados con tecnología avanzada como radar de barrido electrónico, Link 16, cabinas LAD y armamento de última generación. El contrato incluye además simuladores, repuestos, equipo de tierra y soporte logístico y de mantenimiento durante seis años tras la entrega del primer avión. La decisión refuerza la cooperación entre Austria y Leonardo, tras la compra de 36 helicópteros AW169M, y confirma la capacidad del M-346 como referente internacional en entrenamiento avanzado.

La Fuerza Aérea Austriaca (Luftstreitkräfte) ha dado un paso decisivo en la modernización de su flota de entrenamiento y defensa al seleccionar el avión M-346 de Leonardo como nuevo sistema de adiestramiento avanzado para sus pilotos. La decisión se enmarca dentro de los esfuerzos de Austria por reforzar sus capacidades aéreas y sustituir las veteranas aeronaves Saab 105, dadas de baja en 2020.

La compañía transalpina ha anunciado la firma de un contrato con la Dirección Italiana de Armamento Aeronáutico y Aeronavegabilidad para el suministro de 12 M-346 en la nueva configuración F Block 20, con los que Viena dará respuesta tanto a las necesidades de formación de pilotos como a las de defensa de su espacio aéreo.

Los nuevos aparatos llegarán equipados con cabinas de pantalla de gran superficie (LAD), radar de barrido electrónico activo, enlace de datos Link 16, sistemas de contramedidas electrónicas y armamento de última generación, según ha detallado su fabricante este miércoles a través de un comunicado.

Además de los aviones, el contrato incluye un conjunto completo de elementos de apoyo, como sistemas de simulación, un stock inicial de repuestos, equipo de tierra y asistencia logística y de mantenimiento durante los seis años posteriores a la entrega del primer avión.

La plataforma de la empresa italiana ofrece un sistema de instrucción altamente integrado que combina simuladores, escenarios virtuales y vuelos reales bajo el concepto Live, Virtual and Constructive (LVC). Esta metodología permite a los pilotos desarrollar habilidades tácticas en entornos realistas y seguros, al tiempo que mejora la eficiencia de los programas de entrenamiento.

Un vínculo estrecho

La elección del M-346 se suma a otras colaboraciones recientes entre Austria y Leonardo. En 2022 y 2023, el Ministerio de Defensa austríaco firmó sendos contratos para adquirir un total de 36 helicópteros ligeros multifunción AW169M LUH.

Asimismo, la decisión de entrenar a sus pilotos en la Escuela Internacional de Entrenamiento de Vuelo (IFTS) en Decimomannu, Italia, ha permitido a Austria confirmar las capacidades técnicas y operativas del M-346, eje de esa institución.

"Somos conscientes del valor que la colaboración entre las instituciones y la industria puede generar", ha afirmado Stefano Bortoli, director general de la división aeronáutica de Leonardo.

"Este programa confirma la competitividad internacional del sistema M-346 y su capacidad para responder a los entornos operativos actuales, caracterizados por la digitalización, la interoperabilidad y la necesidad de rapidez en la respuesta", ha añadido Bortoli.

El M-346 se ha consolidado como un referente mundial en el ámbito del entrenamiento avanzado. Con más de 150.000 horas de vuelo registradas y cerca de 160 unidades vendidas, el modelo ha entrenado a pilotos de cazas de alto rendimiento como el Eurofighter, el F-35 y los sistemas de combate aéreo de nueva generación.

En total, una veintena de países operan o han seleccionado versiones del M-346, tanto para formación como para misiones de combate ligero. Su éxito también se refleja en su próximo papel como avión de la patrulla acrobática italiana Frecce Tricolori, un reconocimiento simbólico de su versatilidad y maniobrabilidad.