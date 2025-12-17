España reafirma su compromiso con la paz en Líbano y con la misión de la ONU en un contexto de “calma incierta”

Las claves nuevo Generado con IA España reafirma su compromiso con la paz en Líbano y con la misión de la ONU, a pesar de la inestabilidad y los recientes ataques en la frontera con Israel. Durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, Israel lanzó dos ataques con drones en el sur del Líbano, causando tres muertos y siete heridos. La ministra subrayó la importancia de reforzar el apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas ante el fin del mandato de UNIFIL previsto para diciembre de 2026. España lidera el sector este de UNIFIL con unos 700 militares y participa en proyectos de ayuda civil, como la donación de material sanitario a la población local.

España está “fuertemente comprometida con la paz” y con la misión de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL). Así lo ha subrayado la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una visita de dos días al contingente español desplegado en el sur del país, en un momento marcado por la inestabilidad sobre el terreno y la incertidumbre sobre el futuro de la misión internacional.

Robles trasladó este compromiso tanto en el marco multilateral de Naciones Unidas como, “en su caso, bilateralmente”, durante un encuentro con su homólogo libanés, Michel Menassa.

La ministra advirtió de que, aunque “formalmente hay una situación de paz, cada día sigue habiendo muertos”, en referencia a los incidentes que continúan produciéndose en la zona fronteriza con Israel.

España y Líbano tienen un vínculo de hermandad y un compromiso común por la paz.



Margarita Robles: "Gracias a nuestro personal desplegado y al ministro de Defensa libanés por reconocer el trabajo de los militares españoles en @UNIFIL_."



🇪🇸 🤝 🇱🇧 pic.twitter.com/pkEPihFE1I — Ministerio Defensa (@Defensagob) December 17, 2025

De hecho, durante la jornada de este martes y coincidiendo con la visita de la ministra al contingente español en Marjayún, Israel lanzó dos ataques con drones contra vehículos en las localidades de Al Tayeb y Sablain.

Los ataques causaron tres muertos y siete heridos, uno de ellos de gravedad, según confirmó la propia Robles tras su reunión bilateral en Beirut.

Durente el encuentro que han mantenido ambos ministros de Defensa, el ministro libanés, Michel Menassa, trasladó a Robles su preocupación por el escenario que se abrirá una vez concluya el mandato de UNIFIL, previsto para diciembre de 2026.

Ante esta perspectiva, la ministra española subrayó la necesidad de reforzar el apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas. “El año que viene termina la presencia de Naciones Unidas y lo que hay que hacer es apoyar al máximo a las fuerzas libanesas en entrenamiento y formación”, afirmó.

En esta estancia en Líbano, Robles pudo conocer de primera mano la situación de los cascos azules españoles y visitó una de las 12 posiciones que UNIFIL mantiene a lo largo de la denominada Blue Line, la frontera que separa Líbano e Israel, con el objetivo de evitar una escalada del conflicto.

La agenda de la ministra incluyó también un componente de cooperación civil. En la base Miguel de Cervantes, donde se asienta el contingente español, inauguró un proyecto de ayuda a la población local mediante la donación de material sanitario a la localidad de Kafer Chouba.

La ayuda consiste en tres equipos completos de atención primaria, con bombonas de oxígeno, sillas de ruedas, muletas y tensiómetros, entre otros recursos.

“Calma incierta y volátil” en el sur del país

La situación de seguridad fue analizada por el jefe del sector este de UNIFIL, el general español Antonio Bernal Martín, que definió el contexto actual como de “calma incierta y volátil”. En declaraciones a los medios, el general denunció que Israel “viola” de forma permanente la Blue Line y advirtió de que la estabilidad es extremadamente frágil.

“La situación es de calma incierta porque nunca sabes exactamente cuándo esa calma va a parar, y muy volátil, porque está a expensas de muchísimos episodios que en un momento determinado pueden desencadenar un incidente mayor”, explicó Bernal.

Robles durante su visita a la Blue Line MDE

Según detalló, desde el alto el fuego acordado hace algo más de un año entre Líbano e Israel, el Ejército israelí mantiene cinco posiciones dentro del territorio libanés, además de dos buffer zones en las que no se permite la presencia de población local.

De acuerdo con el mecanismo de cese de hostilidades, Israel debería abandonar esas posiciones, mientras que Líbano debería avanzar en el desarme de Hizbulá. Sin embargo, el general aseguró que el Ejército israelí “no va dando pasos hacia atrás”.

Se mantendrá el apoyo a Líbano

La visita de Robles se produce en un momento especialmente delicado desde el punto de vista geopolítico.

Tras el acuerdo de cese de hostilidades alcanzado el 24 de noviembre de 2024 entre Israel y Hizbulá, la zona vive una estabilidad precaria. Naciones Unidas decidió el pasado mes de agosto poner fin a las operaciones de UNIFIL el 31 de diciembre de 2026, con un repliegue progresivo de fuerzas a lo largo de 2027.

Ante este escenario, la ministra confirmó que España mantendrá su respaldo al Gobierno libanés y a sus Fuerzas Armadas si la misión concluye, “hasta que se den las condiciones oportunas”.

En un encuentro con los militares españoles durante la primera jornada de la visita, Robles destacó el valor estratégico y humano de la misión. “Esta es una misión que define mucho a España”, afirmó, agradeciendo a los efectivos su labor en momentos “difíciles”, que —subrayó— “superan con profesionalidad, entrega y dedicación”.

El contingente español en UNIFIL está integrado por cerca de 700 hombres y mujeres, en su mayoría pertenecientes a la Brigada Guadarrama, bajo el mando del general de brigada Antonio Bernal Martín.

España lidera además el sector este de la misión, que agrupa a unos 3.500 efectivos de siete países: India, Nepal, Indonesia, Serbia, El Salvador, Brasil y España, en una de las principales operaciones internacionales de mantenimiento de la paz en Oriente Próximo.