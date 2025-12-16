Ocho de los países más cercanos a la frontera rusa aseguran que "representa una amenaza hoy, mañana y en el futuro"

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, quiere que los países del sur contribuyan a financiar el Muro Antidrones en el flanco este de la UE Unión Europea

Los líderes de los ocho países del este de la Unión Europea más expuestos a la presión de Rusia han dado un paso al frente para reforzar la seguridad del continente. Alertan que Moscú supone la amenaza “más significativa, directa y duradera” para Europa y reclamaron una respuesta urgente, coordinada y sostenida para fortalecer la defensa del flanco oriental.

Tras la primera cumbre del Flanco Oriental, los primeros ministros de Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia, Polonia y Bulgaria, junto a los presidentes de Lituania y Rumanía, firmaron una declaración conjunta en la que se comprometen a aumentar el gasto militar, reforzar la presencia defensiva en el este de la UE y de la OTAN, y mantener el apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa.

“Rusia representa una amenaza hoy, mañana y en el futuro previsible para toda Europa. Por eso estamos reforzando nuestra cooperación”, afirmó el primer ministro finlandés y anfitrión del encuentro, Petteri Orpo, en una rueda de prensa conjunta.

Orpo subrayó que los ocho países comparten una “firme voluntad política” para fortalecer la seguridad común europea, comenzando por el flanco oriental. En ese marco, la cumbre acordó impulsar la iniciativa Eastern Flank Watch (Vigilancia del Flanco Oriental), que estará liderada por Finlandia y Polonia.

Este proyecto figura entre las prioridades de la hoja de ruta para la defensa presentada por la Comisión Europea el pasado mes de octubre, junto a iniciativas como el muro antidrones y el futuro escudo espacial europeo.

La declaración conjunta advierte de que, aunque el flanco oriental se sitúa en primera línea de la amenaza, el desafío ruso afecta al conjunto del continente, por lo que exige una respuesta común y una coordinación reforzada con la OTAN.

“Al unirnos al más alto nivel político, enviamos un mensaje claro e inequívoco: el flanco oriental de Europa es una responsabilidad común y debe ser defendida con urgencia, liderazgo y determinación”, recoge el documento.

En este contexto, los firmantes reclamaron el respaldo del conjunto de la UE para mejorar de forma prioritaria sus capacidades militares, con especial atención al combate terrestre, los sistemas antidrones, la defensa aérea y antimisiles, la protección de fronteras e infraestructuras críticas, así como la movilidad militar.

La declaración pone además un énfasis especial en el fortalecimiento de la industria europea de defensa. Para ello, los líderes abogan por inversiones a largo plazo, compras conjuntas y un mayor uso de los instrumentos financieros de la UE, incluido el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con el objetivo de apoyar al tejido industrial del sector.

En el ámbito nacional, los ocho países se comprometieron a aplicar “lo antes posible” las decisiones adoptadas tanto en el Consejo Europeo como en la última cumbre de la OTAN, incluido el incremento del gasto en defensa hasta alcanzar el 5 % del PIB.

Al mismo tiempo, subrayaron que la Alianza Atlántica sigue siendo la base de la defensa colectiva europea y que los esfuerzos de la UE para reforzar la seguridad del continente deben ser complementarios y estrechamente coordinados con la OTAN, para evitar duplicidades y garantizar un uso eficiente de los recursos.