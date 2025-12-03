Canarias recibirá tres C295 de vigilancia marítima el próximo año y espera el primer helicóptero NH90 en 2028

Los cambios en la base aérea de Gando (Las Palmas) no se limitan únicamente a la llegada de los primeros cazas Eurofighter de cara al próximo verano. En 2026, la dependencia del Ejército del Aire y del Espacio en el archipiélago canario recibirá también tres C295 para misiones de vigilancia marítima y operaciones de búsqueda y salvamento.

Así lo ha confirmado a EL ESPAÑOL el jefe del Ala 46, coronel Bayardo Abós Álvarez-Buiza, quien ha señalado que, en total, serán cuatro los C295 que recibirá la unidad que lidera.

"El primero de ellos llegará, prácticamente, a la vez que el Eurofighter, en julio del año que viene. La segunda, alrededor de octubre; la tercera, en diciembre; y, el cuarto, ya en el 2027", ha detallado Abós.

Las nuevas aeronaves reemplazarán a la actual flota de CN235 de la que dispone la fuerza aérea española en Canarias, ya en el final de su vida útil. A diferencia de lo que sucede con los Eurofighter, los futuros pilotos de los C295 todavía no se han trasladado a la Península para recibir adiestramiento.

"Se comenzará a principios del año que viene", ha afirmado el coronel. "El CN235 y el C295 tienen muchas cosas en común, el fabricante es el mismo. Los nuevos aviones tienen muchas cosas que son redundantes, con lo cual el paso de un sistema a otro es mucho más sencillo que el del F-18 al Eurofighter. No hace falta tanta antelación, los pilotos y los mecánicos empezarán a formarse en enero o febrero".

Los cuatro C295 que recibirá forman parte del pedido de ocho aparatos de vigilancia marítima (MSA, por sus siglas en inglés) que el Ministerio de Defensa encargó a Airbus, en 2023. La otra mitad de este pedido se repartirá entre el Ala 48 de Getafe (Madrid) y el Ala 49 de Mallorca, según las necesidades operativas del Ejército del Aire.

Todas estas aeronaves están siendo construidas en las instalaciones que el gigante aeroespacial europeo tiene en Sevilla. Este noviembre, la compañía llevó a cabo con éxito el primer vuelo industrial del aparato que arribará a Gando el próximo verano.

Avión CN-235 del Ejército del Aire en la Operación Atalanta EMAD

Estos aviones de vigilancia marítima son pieza clave en algunas misiones internacionales en las que participa España, como la operación Atalanta, que lucha contra la piratería en el océano Índico y frente a las costas del Cuerno de África. Allí, en dos períodos de tres meses cada uno, la fuerza aérea despliega un CN235 cada año.

Junto a los ocho C295 MSA, el departamento que lidera Margarita Robles ha contratado otros tantos C295 pero en su versión de patrullaje marítimo (MPA), que desempeñarán labores de guerra antisubmarina. El presupuesto del Gobierno español para las 16 aeronaves asciende a 2.034 millones de euros.

A la espera del NH90

Los helicópteros Super Puma también tienen los días contados en Canarias. Las unidades H215 utilizadas por el 802 Escuadrón en misiones de búsqueda y rescate serán sustituidas por sistemas NH90, proceso que tiene previsto comenzar dentro de tres años, de acuerdo con lo explicado por el coronel Abós.

"De esta manera, se van a cambiar las tres aeronaves de Gando para poner a la base aérea en primera línea con sistemas de armas modernos, que es lo que necesitamos aquí, en el archipiélago, para cumplir con nuestra misión", ha destacado el jefe del Ala 46. "Es un reto bonito y motivador porque, al final, se trata de cambiar tres modelos en muy poco tiempo. Va a requerir un esfuerzo grande por parte de la unidad, pero merece la pena".

El NH90 Lobo del Ejército del Aire Airbus Helicopters Omicrono

Los nuevos helicópteros que llegarán a este territorio insular de España saldrán de las 31 unidades de la Fase III del programa NH90, cuya compra -a Airbus Helicopters y por 1.785 millones de euros- obtuvo luz verde por parte del Consejo de Ministros el pasado septiembre.

Un mes más tarde, el Ministerio de Industria aprobó 1.000 millones para la prefinanciación del proyecto. Estas 31 aeronaves se sumarán a las 45 ya contratadas. El NH90 está presente en las tres ramas de las Fuerzas Armadas, bajo distintas denominaciones: Sarrio, en el Ejército de Tierra; Sable, en la Armada; y Lobo, en Ejército del Aire.