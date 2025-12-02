La sueca Saab se alía con Tecnobit para suministrar sistemas de entrenamiento simulado al Ejército de Tierra

Las claves nuevo Generado con IA Saab y Tecnobit suministrarán sistemas avanzados de simulación de combate al Ejército de Tierra español en un acuerdo valorado hasta en 34 millones de euros. El contrato incluye la instalación de sistemas de entrenamiento de última generación y equipos de control para ejercicios en diversas unidades de infantería. Se incorporarán los sistemas GAMER de Saab, dispositivos de detección personal, kits de armas y sistemas Manpack, con opción de ampliar capacidades en el futuro. La colaboración permitirá ejercicios realistas y seguros, desde maniobras tácticas hasta simulaciones multinacionales, mejorando la preparación y toma de decisiones de los soldados.

Saab ha sido seleccionada por el Ejército de Tierra español para suministrar sistemas avanzados de simulación de combate individual. Este primer pedido marca el inicio de una colaboración dentro de un acuerdo marco entre ambas entidades, cuyo valor potencial máximo asciende a unos 34 millones de euros.

El contrato combina el suministro de material con servicios de apoyo y prevé la instalación de sistemas de entrenamiento de última generación para los soldados de infantería, así como equipos de control de ejercicios que se utilizarán en diversas unidades de la fuerza terrestre.

Entre los productos incluidos figuran los sistemas de entrenamiento en vivo GAMER de la compañía sueca, junto con los dispositivos de detección personal (PDD), kits de armas y sistemas Manpack, diseñados para ofrecer sesiones de instrucción altamente realistas. El contrato incorpora además la opción de ampliar las capacidades de entrenamiento en el futuro.

Saab pondrá en marcha estos sistemas en España con la colaboración de su socio local Tecnobit, empresa del Grupo Oesía. Gracias a esta cooperación, las distintas unidades del Ejército podrán realizar ejercicios realistas en entornos controlados pero fieles a las condiciones del combate moderno.

Según la firma nórdica, la implantación del sistema permitirá ejecutar maniobras que van desde el nivel táctico de pequeñas unidades hasta ejercicios multinacionales a gran escala.

"Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida al Ejército de Tierra español como nuevo cliente de nuestras soluciones de entrenamiento en vivo, que le proporcionarán capacidades de entrenamiento de vanguardia", ha afirmado Joakim Alhbin, director de la unidad de Entrenamiento y Simulación de Saab.

Los sistemas de simulación de Saab son conocidos por su precisión, interoperabilidad y grado de realismo. Permiten que soldados y mandos enfrenten situaciones que reproducen de forma fiel las exigencias del campo de batalla.

Esta experiencia inmersiva, aseguran desde la compañía, contribuye a mejorar el conocimiento situacional, perfeccionar la toma de decisiones y elevar la preparación operativa general de las fuerzas armadas.