Robles asegura que los soldados no permanentes han visto incrementado sus ingresos casi un 25% desde 2020

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes en el pleno del Senado que el salario bruto medio de un soldado no permanente ha aumentado más de un 25% respecto a 2020, un incremento de en torno a 425 euros al mes en los últimos cinco años.

Robles ha insistido en que "desde 2020 se ha llevado a cabo una actualización sostenida del salario del personal militar, adaptándola a la mayor exigencia técnica necesaria".



Así lo ha mantenido la titular de Defensa en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador del PP Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu acerca de en qué se ha materializado el 35 % del Plan industrial y tecnológico asignado a las condiciones, preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas, dotado con 10.471 millones de euros.

La ministra ha afirmado que el Gobierno "va en el buen camino" para ejecutar esa partida de 35 % en lo que queda de año y ha defendido que desde el 2020 han llevado a cabo "una actualización sostenida del salario del personal militar".

Desde ese año se han dedicado a ello 1.125 millones de euros, en los que se incluye la subida salarial del 2,5 % acordada para 2025, además del "incremento de 200 euros al mes más 100 euros para el militar de tropa y marinería".

Solo en 2025 supone una partida de 368,6 millones de euros que benefician a 131.640 militares, ha detallado.

A lo que hay que sumar, ha subrayado que "más de 30.000 militares se acogen a medidas de conciliación", y ha señalado aquí la creación de 31 centros de educación infantil.

Plan Industrial y Tecnológico

Además, y respondiendo concretamente al Plan Industrial y Tecnológico, ha citado una serie de programas especialmente dirigidos a la formación y preparación de nuestras Fuerzas Armadas como "el sistema de enseñanza integrado en vuelo avanzado (275 millones de euros); el helicóptero multipropósito para acciones formativas (350 millones de euros); el H135 Fase II helicóptero: enseñanza y apoyo (42 millones de euros)".

Además, ha señalado "las tecnologías de enseñanza y movilidad aérea para una propulsión eficiente (50 millones de euros) o el entorno virtual aislado de enseñanza en ciberseguridad (20 millones de euros)".

"Le diré que en el cuidado de nuestras fuerzas armadas nunca vamos a ser complacientes". "Siempre vamos a seguir haciendo más y mejor".

En su intervención, Otazu le ha recordado a la ministra que una de las principales reivindicaciones de las asociaciones profesionales "es la de un incremento de sus retribuciones como consecuencia de la pérdida sensible de su poder adquisitivo". "No se consigue proyectar una imagen que haga atractivas las Fuerzas Armadas a nuestra juventud".

Ante las críticas, la ministra le ha respondido "señoría, usted mejor que nadie sabe las circunstancias en las que estaban las Fuerzas Armadas en 2018 porque usted formaba parte y estaba en el Ministerio de Defensa".