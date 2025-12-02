Defensa y Tess Defence cambian "la configuración" de los 8x8, deberán ser entregados "como límite" en 2028

El Ministerio de Defensa ha impuesto sanciones a las empresas participantes por retrasos en el programa, que finalmente han aceptado tras desistir de recurrir las sanciones.

Tess Defence prevé entregar un grupo de 57 vehículos VCR 8x8 Dragón antes de final de año y ya se han entregado 11 unidades de la versión de zapadores.

Se incorporarán más tecnología y modernización en los vehículos, incluyendo mejoras en simuladores, formación virtual y sistemas de armas.

Defensa y Tess Defence han acordado cambios en la configuración y calendario de entrega de los vehículos de combate VCR 8x8 Dragón, fijando 2028 como fecha límite para las 348 unidades.

El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), y la compañía Tess Defence, liderada por Indra, han alcanzado un acuerdo para introducir cambios en la configuración de las distintas versiones del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 y establecer un nuevo calendario de entregas para los próximos tres años.

Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en su intervención este martes en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

"La DGAM y Tess Defense han revisado aspectos técnicos del contrato en una reunión el pasado 28 de noviembre y se ha acordado la modificación de configuraciones simples y completas, actualización de los requisitos de simuladores y formación virtual, el sistema de conciencia situacional, el apoyo a la entrada en servicio y el entrenador del sistema de armas", ha puntualizado en su intervención, tras preguntar el PP por el estado del programa.

Lo que se va a hacer es “Incorporar más tecnología, y sobre todo, más modernización”.

La revisión supone, ha explicado la Sedef, un "reajuste en las anualidades y en las entregas", en cumplimiento de la legislación vigente. Según el nuevo acuerdo, Tess Defence tiene 2028 como fecha límite de entrega de las 348 unidades 8x8 adquiridas. "Esto es lo firmado", ha remarcado Valcarce.

57 vehículos VCR 8x8 Dragón listos

La secretaria de la compañía ha apuntado además que el contratista (Tess Defence) ha informado a la oficina del programa en la DGAM "que tiene previsto la entrega de una agrupación táctica de 57 vehículos VCR 8x8 Dragón" antes de final de año.

"Todo esto no implica ninguna supresión de las penalidades que legalmente correspondan aplicar al contratista por parte del órgano de contratación", ha matizado. “Se aplica la legislación y se cumple”.

Valcarce ha recordado también que el Ministerio de Defensa ha impuesto sanciones a las empresas participantes en la fase de demostradores tecnológicos (Protec) por los retrasos. Esa sanción fue recurrida por las compañías, sin embargo, Defensa ganó la partida y las empresas ”han desistido de recurrir”, ha subrayado Valcarce, quien ha asegurado que las empresas “tienen que cumplir sus compromisos”.

Ante las críticas del Partido Popular, la secretaria de Estado respondió con dureza al diputado Carlos Pérez Coronado, a quien reprochó la falta de avances durante el anterior Gobierno. “En la etapa del señor Rajoy fueron incapaces de recibir un avión, un buque o un carro de combate; de firmar un contrato de un PEM, de hacer nada de nada”, subrayó.

Y añadió: “Ahora nos dicen que estos retrasos son inasumibles. Pues no es así”.

11 VCR 8x8 de la versión de zapadores

El Ejército de Tierra recibió formalmente en octubre los primeros 11 VCR 8x8 de la versión de zapadores, entregados a Defensa por Tess Defence entre abril y mayo de este año.

Hasta mediados de 2025, la Brigada Rey Alfonso XIII II de La Legión, la Brigada Guadarrama XII, el Mando de Ingenieros y la Academia de Logística pondrán a prueba, en condiciones reales de empleo, el VCR 8x8 Dragón para determinar si cumple con los requisitos técnicos, tácticos y logísticos establecidos para su obtención.