El copia y pega del arsenal de Corea del Norte: drones de EEUU y misiles europeos bajo el hangar de Kim Jong-un

El octogésimo aniversario de la Fuerza Aérea de Corea del Norte ha traído, como ya es tradición en fechas señaladas, una importante muestra de las capacidades militares del país de los Kim.

De entre toda la exposición de sistemas aéreos y antiaéreos, los más destacados de la cita han sido los drones Saebyeol-9, Saebyeol-4 y varios modelos de misiles que han aparecido montados bajo las alas de los cazas.

Celebrado en la Base Aérea de Kalma, en la costa este del país asiático, la ceremonia fue presidida por Kim Jong Un.

"El enfrentamiento aéreo, que solo se decide entre vencedores y perdedores, a vida o muerte, es un enfrentamiento de ideología antes que de armas y equipo", afirmó Kim.

"La victoria en la batalla no la deciden los cazas ultramodernos, sino los pilotos, armados con un espíritu indomable", prosiguió el líder norcoreano.

Vista general del hangar norcoreano, donde se ven los dos drones en primer plano KCNA

Mientras Kim Jong Un realizaba este discurso, a su alrededor, bajo un hangar de la citada base aérea, descansaban algunos de los materiales más modernos y avanzados de cuantos dispone la Fuerza Aérea del país. Muchos de ellos con una apariencia exterior muy similar al armamento occidental equivalente.

De hecho, no es la primera vez que en los desfiles y exposiciones militares de Corea del Norte se ven sistemas con un formato y concepto táctico prácticamente calcado a vehículos, artillería o plataformas aeronáuticas presentes en Fuerzas Armadas occidentales desde hace años.

El Predator norcoreano

Uno de los sistemas que más han llamado la atención de la exposición ha sido el Saebyeol-9. Se trata de un dron de grandes dimensiones con un aspecto que recuerda al MQ-9 Reaper, fabricado por la estadounidense General Atomics.

Fue visto por primera vez en 2023 de forma oficial, aunque existen imágenes satelitales que identificaron a una aeronave muy similar en 2022.

Corea del Norte es uno de los países más recelosos con la información pública y prácticamente no se conoce nada sobre el Saebyeol-9 de forma oficial. Sin embargo, sí que se pueden extraer algunos datos y especificaciones que dan una idea de sus capacidades.

Lo primero que llama la atención es que cuenta con varios pilones subalares presumiblemente compatibles con armamento. Corea del Norte cuenta actualmente con una industria misilística importante y podría equipar al dron con munición avanzada.

Predator B español Ejército del Aire y del Espacio

Asimismo, estos anclajes también pueden emplearse para llevar sensores o sistemas avanzados de guerra electrónica, por ejemplo. El Reaper occidental se concibió con un diseño modular que permite la instalación de multitud de pods para este tipo de tareas.

El Ejército del Aire y del Espacio español cuenta con drones de este modelo y el pasado marzo se anunció la integración de un sistema SOAR para localizar e interceptar comunicaciones, algo que también podrían incorporar los norcoreanos.

Continuando con el Saebyeol-9, la Fuerza Aérea de Kim Jong Un ha mostrado en varias ocasiones dos variantes diferentes del mismo modelo de dron, cuyas diferencias son mínimas a simple vista.

Según recoge Army Recognition, los dos tipos difieren en la geometría del ala, el color del fuselaje, la presencia o ausencia de una antena dorsal y la forma de la toma de aire.

Estas variaciones de una misma plataforma son normales en un proceso de desarrollo y evolución de la misma, que contrasta con la producción en serie de unidades gemelas. Este hecho también podría apuntar a que el dron todavía no se encuentra en plena operatividad.

El segundo ejemplar de la rama de los drones es el Saebyeol-4, que cuenta con un aspecto exterior muy parecido al RQ-4 Global Hawk. Se trata de un dron de mayor envergadura —entre 30 y 35 metros, respecto a los 20 del Reaper— y presumiblemente mayor capacidad.

Dron RQ-4B Global Hawk Block 40. NATO

Según algunos analistas, el Saebyeol-4 cuenta con un tren de aterrizaje derivado del caza Chengdu J-7, que a su vez se basa en el MiG-21 ruso. La reutilización de componentes en la industria militar norcoreana es un aspecto muy común, por lo que encajaría también en este caso.

En cuanto a las aplicaciones, se cree que ha sido diseñado para realizar misiones de vigilancia y espionaje, dejando el aspecto táctico al Reaper por su menor tamaño y mayor maniobrabilidad.

Durante el octavo Congreso del Partido celebrado en 2021, Kim Jong Un ordenó a la industria militar del país asiático el desarrollo de plataformas aéreas no tripuladas capaces de alcanzar objetivos a 500 kilómetros de distancia.

Desde entonces, y con más frecuencia a partir de 2023, tanto imágenes publicadas por los medios norcoreanos como las obtenidas a través de satélites han mostrado diversas pruebas de diferentes modelos de drones, aunque se descarta por el momento una flota nutrida en servicio.

Saebyeol-4 norcoreano, similar al Global Hawk KCNA

Una de las fechas clave ocurrió hace poco más de dos meses, cuando el propio Kim Jong Un visitó un complejo de sistemas no tripulados en septiembre. Este movimiento, igualmente difundido por los medios de Pyongyang, muestra la intención de establecer líneas de producción propias para estas plataformas.

También misiles

Además de los drones, Corea del Norte también se encuentra trabajando en varios sistemas de misiles. Tal y como recoge United 24, los identificados durante el acto del aniversario tienen un parecido considerable a los IRIS-T o los Type 04.

Los misiles IRIS-T son una munición aire-aire de diseño alemán mientras que los Type 04 fueron diseñados en los años 80 en Japón. Los analistas señalan la similitud de las superficies aerodinámicas y la geometría de la cola del misil norcoreano respecto a los otros dos modelos citados.

En las imágenes emitidas también se ha podido ver armamento similar al Storm Shadow, un misil de crucero desarrollado entre Reino Unido y Francia que puede superar los 250 kilómetros de rango.

Misil similar al Storm Shadow (izquierda) y Brimstone (derecha, con triple riel) KCNA

La versión norcoreana de los Storm Shadow se encontraba acoplada bajo las alas de los cazas Sukhoi Su-25 expuestos bajo el hangar que fue lugar de visita de Kim Jong Un.

En un escalón inferior, también se han identificado misiles muy parecidos al Brimstone británico. Estos están montados en una configuración de lanzador de triple riel, comparable a cuando se instalan en los Eurofighter, sólo que en cazas norcoreanos.