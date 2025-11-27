Un país de la OTAN encarga a Rheinmetall una “cantidad significativa” de drones kamikaze Hero

Las claves nuevo Generado con IA Rheinmetall suministrará una "cantidad significativa" de drones kamikaze Hero a un país de la OTAN mediante un contrato valorado en cientos de millones de euros. El pedido incluye varios cientos de sistemas equipados con ojivas antitanque de alto rendimiento, cuya fabricación se realizará en Italia junto a UVision Air. Las entregas de estos drones comenzarán en el primer trimestre de 2026 y se extenderán hasta finales de 2027. La demanda de drones kamikaze y munición merodeadora ha aumentado notablemente en Europa, dada su creciente importancia en los conflictos modernos.

La armamentística alemana Rheinmetall suministrará “una cantidad significativa” de drones kamikaze Hero a un país de la OTAN, en virtud de un contrato valorado en cientos de millones de euros. La compañía no ha revelado ni el importe exacto del pedido ni la identidad del cliente, aunque sí ha confirmado que se trata de munición merodeadora de nueva generación.

En un comunicado, la empresa ha explicado que “varios cientos de sistemas” han sido encargados este año y que el acuerdo se sitúa “en la franja baja de los tres dígitos en millones de euros”. Las entregas comenzarán en el primer trimestre de 2026 y se extenderán hasta finales de 2027.

Rheinmetall también ha detallado que los drones incluidos en este paquete estarán equipados con ojivas antitanque de alto rendimiento y se fabricarán en Italia, en colaboración con su socio tecnológico UVision Air, desarrollador original de la familia Hero.

La compañía subraya que “varios clientes de la OTAN en Europa han realizado pedidos” y que la demanda de drones kamikaze y munición merodeadora se ha disparado con su creciente papel en los conflictos contemporáneos. “Rheinmetall ha respondido a esta evolución, tanto en el despliegue de estas armas como en las capacidades para defenderse de ellas”, añadió.

Este tipo de sistemas —conocidos como munición merodeadora o drones “suicidas”— permite atacar objetivos ocultos o de aparición fugaz sin necesidad de exponer plataformas tripuladas o activos de alto valor, una ventaja táctica que se ha vuelto crucial en los escenarios de guerra actuales.