La Armada despliega el buque El Camino Español para brindar apoyo logístico a las misiones en Turquía y Líbano

Las claves nuevo Generado con IA El buque de transporte logístico El Camino Español de la Armada ha sido desplegado para brindar apoyo logístico a las misiones españolas en Turquía (OTAN) y Líbano (ONU). La nave transporta vehículos, contenedores y materiales esenciales para mantener la operatividad de los contingentes españoles desplegados en el extranjero. El barco cuenta con un Equipo Operativo de Seguridad del Tercio de Levante y personal sanitario capaz de atender emergencias médicas básicas durante la misión. El Camino Español, adquirido en 2023 y operado por una dotación de 52 personas, puede alojar hasta 300 contenedores y alcanzar los 22 nudos de velocidad.

El Buque de Transporte Logístico (BTL) El Camino Español de la Armada ya navega por aguas del Mediterráneo rumbo a Turquía y Líbano, en una operación de apoyo logístico en beneficio de los contingentes españoles desplegados en misiones de la OTAN y Naciones Unidas, respectivamente.

Se trata de la segunda misión de esta naturaleza que el navío ejecuta este año, consolidando así su papel como elemento esencial dentro de las cadenas logísticas que respaldan las operaciones españolas en el exterior. La embarcación transporta un amplio número de vehículos y contenedores de carga general, materiales imprescindibles para garantizar el mantenimiento, movilidad y operatividad de las unidades desplegadas.

Previo al inicio de la misión, desde su base en el puerto de Cartagena, el comandante del buque, capitán de fragata Miguel Ángel Fernández Sastre, ha destacado la trascendencia de este tipo de operaciones para las Fuerzas Armadas. "Este tipo de despliegues pone en valor la capacidad estratégica que el buque aporta al Mando de Operaciones, así como el esfuerzo de la dotación detrás de la preparación y adiestramiento necesarios para garantizar el éxito de la misión", ha señalado Fernández.

El despliegue ha sido precedido por un intenso alistamiento, durante el cual el buque ha recibido las capacidades necesarias para afrontar con garantías las exigencias de la operación. En esta ocasión se ha integrado un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) del Tercio de Levante, encargado de reforzar la protección del buque durante la navegación y las operaciones portuarias.

Además, El Camino Español cuenta con personal sanitario y equipamiento para proporcionar asistencia médica tipo Role 1, lo que le permite atender emergencias básicas durante toda la misión.

Fernández también ha subrayado el valor añadido que supone la dimensión internacional de esta misión. "El carácter operativo e internacional de esta misión constituye un desafío de mayor envergadura que los movimientos logísticos habituales en el ámbito nacional, lo que supone una motivación añadida. Afrontamos este despliegue con la enorme ilusión que implica servir a España y a los españoles, en y desde la mar", ha asegurado.

El Camino Español es un buque logístico tipo Ro-Ro (roll-on/roll-off) adquirido por el Ejército de Tierra en diciembre en 2023, pero operado por la Armada. Su dotación la componen 52 personas. Su misión principal consiste en garantizar el sostenimiento logístico de las unidades españolas en operaciones internacionales.

El barco dispone de tres cubiertas con más de 1.700 metros lineales de carga rodada y capacidad para alojar hasta 300 contenedores tipo TEU de 20 pulgadas. Además, puede alcanzar una velocidad máxima de 22 nudos, lo que le otorga gran flexibilidad operativa en los despliegues de larga distancia.