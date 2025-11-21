Navantia, JPG, GMS Plesium, SVP Aerospace y Airbus participarán en EDEX 2025, la feria de Defensa en Egipto

Las claves nuevo Generado con IA Cinco empresas españolas, entre ellas Navantia y Airbus, participarán en la feria internacional de defensa EDEX 2025 en El Cairo, destacando la expansión de la industria española en mercados de modernización militar. EDEX 2025 reunirá a 400 compañías y 120 delegaciones oficiales, con una oferta de 32 nuevos productos y oportunidades para alianzas tecnológicas y acuerdos de cooperación internacional. La presencia española se alinea con la demanda regional de sistemas de mando y control, plataformas navales, sensores y soluciones de vigilancia, sectores en los que mantiene capacidades competitivas. El evento se enmarca en un contexto geopolítico de inestabilidad regional, reforzando el papel de Egipto como centro industrial y actor confiable en defensa, y ampliando oportunidades para proveedores europeos.

Cinco empresas españolas (Navantia, Grupo JPG, GMS Plesium, SVP Aerospace y Airbus) participarán en la feria internacional de defensa EDEX 2025, que se celebrará del 1 al 4 de diciembre en El Cairo.

La cita refuerza la presencia de la industria española en un mercado en expansión, marcado por el aumento de la inversión en modernización militar.

La cita, una de las más relevantes de la región para tecnología militar y seguridad, reunirá a 400 compañías y 120 delegaciones oficiales de todo el mundo.

La presencia de Navantia, uno de los grandes referentes internacionales en construcción naval militar, acapara especial atención en un país como Egipto que ha llevado a cabo programas de modernización naval de gran escala.

A ello se suman empresas altamente especializadas como Grupo JPG, GMS Plesium o SVP Aerospace, centradas en sistemas de misión, soluciones de simulación, electrónica y capacidades aeronáuticas.

La participación española se alinea con la creciente demanda regional de sistemas de mando y control, plataformas navales, sensores, defensa aérea y soluciones de vigilancia, áreas donde la industria nacional mantiene capacidades competitivas y oportunidades de exportación.

Un escaparate para la cooperación industrial

EDEX 2025 se presenta como un escaparate para que la industria española explore nuevas alianzas tecnológicas y acuerdos de cooperación con socios de Oriente Medio, África y Asia.

La feria ocupará 50.000 metros cuadrados e incluirá la presentación de 32 nuevos productos, de los que 30 serán desvelados por primera vez, incluidos sistemas ópticos y desarrollos de firmas egipcias.

Esta ampliación de la oferta regional abre posibilidades a suministradores europeos con capacidad para integrarse en cadenas de valor locales o desarrollar proyectos conjuntos, una fórmula cada vez más habitual en mercados emergentes.

Un contexto geopolítico que refuerza el interés por la defensa

La feria tiene lugar en un entorno marcado por la inestabilidad en Gaza y la creciente militarización de la región. Egipto, que ha actuado como mediador diplomático en los últimos meses, subraya que la celebración de EDEX demuestra su papel como actor estable y confiable en un entorno convulso.

El ministro de Estado para la Producción Militar, Mohamed Salah Al Din Mustafa, destacó que esta edición será la primera organizada íntegramente por instituciones egipcias, un hecho que, afirmó, refuerza “la capacidad de Egipto para liderar y consolidarse como un centro de la industria de defensa”.

En el marco de la preparación de la feria, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas egipcias, el teniente general Ahmed Khalifa, se reunió recientemente con el almirante Teodoro Esteban López Calderón y su delegación, en un encuentro orientado a reforzar la relación bilateral en materia de defensa.

Con este escenario, EDEX 2025 se perfila como una oportunidad para que la industria española continúe ampliando su huella en un mercado de creciente relevancia estratégica, donde la modernización militar y la demanda de tecnología europea de calidad siguen en ascenso.