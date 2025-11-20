KNDS exhibe los primeros Leopard 2A8 de Alemania y Noruega: así es el tanque que también quiere España

El Leopard 2A8 destaca por su sistema digital interconectado, protección reforzada y capacidades de combate en red, permitiendo actualizaciones modulares y adaptación a nuevas amenazas tecnológicas.

España muestra interés en adquirir el Leopard 2A8 para reemplazar sus Leopard 2A4, mientras moderniza su flota de Leopard 2E con mejoras en sistemas de mando, comunicaciones y potencia de fuego.

El Leopard 2A8 incorpora tecnologías de digitalización integral, protección activa anti-misiles Trophy y un cañón L55A1 capaz de emplear munición avanzada, reforzando su eficacia y supervivencia en combate.

KNDS ha presentado oficialmente en Múnich el primer Leopard 2A8, el tanque más avanzado de Europa y el primero fabricado desde cero para el ejército alemán en más de 30 años.

KNDS ha exhibido oficialmente el primer Leopard 2A8 producido en su planta de Múnich. La presentación de este carro de combate, el más moderno de Europa, supone no solo un hito para la compañía sino también todo un momento histórico para el conjunto de Alemania: es el primer tanque fabricado de cero para el ejército germano en más de 30 años, dado que desde 1992 Berlín se ha centrado en modernizar continuamente su flota en servicio.

Esta es la primera unidad de un total de 123 carros de combate encargados por el Gobierno alemán, en mayo de 2023, y cuyas entregas están previsto que comiencen el próximo año. Junto al nuevo vehículo alemán, KNDS -la empresa resultante de la fusión entre KMW y Nexter- ha presentado el primer Leopard 2A8 de los 54 contratos por Noruega y la unidad inicial de los 12 obuses autopropulsados Panzer 2000 solicitados por Alemania.

El inicio de la producción en serie del Leopard 2A8 es una buena noticia para el Ejército de Tierra, ya que la fuerza hace tiempo que no esconde su interés en adquirir este carro de combate para reemplazar los Leopard 2A4, modelo del que posee alrededor de 80 unidades tras la entrega de 29 vehículos a Ucrania.

El grueso de los Leopard 2A4, cerca de 40, están destinados a las comandancias de Ceuta y Melilla, mientras que aproximadamente una docena se utilizan para adiestramientos en el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza. Otros 25 carros se encuentran almacenados y fuera de servicio en las instalaciones que Tierra posee en el barrio zaragozano de Casetas.

De materializarse este anhelo del Ejército, la Caballería española se complementaría con la modernización de la flota de 239 unidades de Leopard 2E. La actualización establece mejoras en prácticamente todos los sistemas, desde el mando y control y las comunicaciones hasta la potencia de fuego o la movilidad. Es un programa en tres fases, que irá incorporando actualizaciones hasta lograr la plena capacidad operativa en 2032.

Características del Leopard 2A8

El Leopard 2A8 representa la evolución más avanzada del célebre carro de combate alemán, uniendo el probado linaje del Leopard 2 con una modernización integral que lo lleva de lleno a la era digital y del combate en red. Aunque conserva la disposición tradicional de cuatro tripulantes -conductor, artillero, cargador y comandante- y el calibre estándar de 120 mm, su configuración incorpora una profunda renovación tecnológica que redefine la eficacia, la protección y la integración táctica del vehículo.

En el corazón del Leopard 2A8 se mantiene el fiable motor diésel MTU MB 873 Ka-501 de 1.500 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión Renk HSWL 354. Este conjunto, probado durante décadas, continúa garantizando movilidad y resistencia, a pesar de un incremento de masa que eleva el peso operacional del vehículo a casi 70 toneladas.

Presentación de los Leopard 2A8 de Alemania y Noruega

Aun así, el tanque puede desplazarse a 60 km/h y recorrer unos 400 kilómetros con autonomía plena. Sus dimensiones de 8,05 metros de longitud del casco, 3,8 m de ancho y 2,72 de altura reflejan un equilibrio entre compacidad y blindaje reforzado.

El principal salto cualitativo se encuentra en su digitalización completa. KNDS y la Bundeswehr han rediseñado la arquitectura electrónica para que todos los subsistemas estén interconectados: desde la distribución de energía y el control de tiro hasta las interfaces táctiles de la tripulación.

Este nuevo ecosistema digital convierte al Leopard 2A8 en la versión más moderna de la familia, capaz de recibir actualizaciones modulares y de integrar nuevos sensores o sistemas de defensa, como tecnologías antidrones o de energía dirigida.

En materia de armamento, el cañón L55A1 de Rheinmetall -más largo y de presión superior al de versiones anteriores- permite emplear munición cinética avanzada DM73 y proyectiles programables DM11. Con ello, el A8 puede enfrentarse eficazmente tanto a carros enemigos como a posiciones fortificadas a distancias de hasta cinco kilómetros.

Además, mantiene armamento auxiliar compuesto por ametralladoras de 7,62 mm, una coaxial y otra montada en el techo, más lanzadores de granadas de humo para ocultamiento o autoprotección.

Sin embargo, donde el Leopard 2A8 marca un antes y un después es en su capacidad de supervivencia. Integra de forma completa el sistema de protección activa Trophy, diseñado para detectar y neutralizar cohetes o misiles antitanque antes del impacto. Cuatro radares y un par de lanzadores generan una cúpula defensiva que protege al vehículo en 360 grados. Este escudo electrónico se combina con un blindaje modular mejorado, protección antiminas y un refuerzo específico contra ataques desde arriba, cada vez más comunes en escenarios modernos.

El conjunto se completa con un sistema de control de tiro totalmente digital y una red de sensores de visión diurna, térmica y panorámica. El comandante y el artillero disponen de visores independientes de última generación, apoyados por un sistema de percepción situacional de 360 grados que fusiona señales ópticas e infrarrojas.

Finalmente, la nueva unidad de potencia auxiliar de 20 kW permite operar todos los sistemas sin encender el motor principal, brindando vigilancia silenciosa y eficiencia energética. Una potente unidad de refrigeración adicional y un tren de rodaje reforzado completan un diseño preparado no solo para los desafíos actuales, sino también para futuras modernizaciones.