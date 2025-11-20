Indra y Egatel acuerdan desarrollar juntos sistemas innovadores de mando y control, radar y comunicaciones

Las claves nuevo Generado con IA Indra y Egatel han firmado una alianza estratégica para desarrollar sistemas innovadores de mando y control, radar y comunicaciones, con el objetivo de reforzar la soberanía tecnológica española en defensa. El acuerdo incluye el desarrollo, fabricación e industrialización de soluciones avanzadas en defensa electrónica, mando y control, radar, simulación, espacio y comunicaciones, destacando terminales SatCom de última generación. Ambas empresas crearán un Comité de Seguimiento para definir la estrategia conjunta, identificar nuevas oportunidades de negocio y supervisar el avance de los proyectos tecnológicos. La colaboración prevé la creación de más de 3.000 puestos de trabajo directos en ingeniería y producción, fortaleciendo el tejido industrial nacional y apoyando la modernización de las Fuerzas Armadas.

Indra y Egatel han sellado una alianza estratégica para desarrollar de forma conjunta sistemas innovadores de defensa con el objetivo de reforzar la soberanía tecnológica española. El pacto cubre el desarrollo, fabricación e industrialización de soluciones de vanguardia en defensa electrónica, mando y control, radar, simulación, espacio y comunicaciones.

A través de esta cooperación, las dos compañías se comprometen a identificar y promover nuevas oportunidades de negocio y proyectos tecnológicos que impulsen la autonomía estratégica e industrial de España en materia militar. El acuerdo, firmado por los máximos responsables de ambas empresas, refuerza la apuesta por un ecosistema nacional potente y competitivo.

"La alianza con Egatel nos permite integrar capacidades complementarias y acelerar el desarrollo de soluciones tecnológicas de alto valor añadido para las Fuerzas Armadas y otros clientes estratégicos, tanto en España como en mercados globales", ha subrayado Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra.

Entre las principales áreas de trabajo destaca el desarrollo y fabricación de sistemas de comunicaciones avanzadas, incluidos terminales SatCom de última generación, así como la integración electrónica y electromecánica de equipos complejos, según han detallado este jueves desde Indra a través de un comunicado.

La asociación también abarca la industrialización, el mantenimiento y la provisión de soluciones completas para la gestión del ciclo de vida de sistemas propios y de terceros. Este enfoque integral permitirá ofrecer a los clientes soluciones llave en mano, desde el diseño hasta el soporte en operación.

Para asegurar la correcta ejecución del acuerdo, Indra y Egatel crearán un Comité de Seguimiento encargado de definir la estrategia conjunta, evaluar nuevas oportunidades comerciales y supervisar el avance de los proyectos. Este órgano facilitará la coordinación entre equipos, priorizará líneas de trabajo y garantizará que los desarrollos se alineen con las necesidades de los programas de defensa en curso.

La cooperación se enmarca en una red más amplia de socios industriales con la que Indra quiere abordar los nuevos programas, apoyándose en una extensa cadena de valor distribuida por todo el territorio.

Asimismo, esta iniciativa se integra en el impulso general a los grandes programas de modernización de las Fuerzas Armadas, que, una vez formalizados en contratos, serán un motor para la autonomía estratégica en defensa y para la creación de empleo cualificado. Se prevé la generación de más de 3.000 puestos de trabajo directos de ingeniería y producción dentro de Indra y en su red de colaboradores, fortaleciendo así el tejido industrial nacional.