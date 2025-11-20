Dos cazas españoles fueron activados ante una alerta de entrada de drones rusos en el espacio aéreo polaco

Las claves nuevo Generado con IA Dos cazas españoles Eurofighter, desplegados en Lituania en la operación 'Centinela Oriental' de la OTAN, fueron activados por una alerta de posible entrada de drones rusos en el espacio aéreo polaco. La alerta se produjo a las 6.00 horas locales, y los cazas junto a un avión cisterna A400M realizaron una misión de unas tres horas antes de regresar a su base en Šiauliai, Lituania. El destacamento español demuestra su capacidad de reacción y preparación para garantizar la soberanía del espacio aéreo aliado en el flanco este de la OTAN. El contingente español en Lituania está formado por unos 200 aviadores, ocho Eurofighter y un A400M, participando en misiones de refuerzo de la policía aérea aliada.

Dos cazas españoles Eurofighter, desplegados en Lituania en la operación 'Centinela Oriental' de la OTAN, fueron activados ayer miércoles tras detectarse una potencial entrada de drones procedentes del este en el espacio aéreo de Polonia.

La alerta se activó alrededor de las 6.00 horas (hora local) en Lituania debido a la potencial entrada de trazas no identificadas sobre territorio polaco, procedentes desde el este, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un comunicado.

Los dos cazas y el avión cisterna A400M completaron unas tres horas de vuelo y retornaron a su base, la ciudad lituana de Siauliai, una vez desaparecida la amenaza de incursión sobre Polonia.

"La realización de esta misión pone de relieve la preparación, la disposición y la capacidad de reacción de los medios españoles transferidos a la OTAN para garantizar la soberanía territorial en el flanco este de la Alianza", ha resaltado el teniente coronel Francisco Holgado del Águila, jefe del destacamento 'Vilkas' del Ejército del Aire y del Espacio que contribuye a las tareas de policía aérea reforzada en el flanco este de la OTAN.

Y recordaba que "con este objetivo, España mantendrá su despliegue en Lituania, poniendo toda nuestra operatividad y entrega al servicio de nuestra seguridad compartida".

No es la primera vez

Las unidades que el Ministerio de Defensa ha aportado al nuevo operativo de la Alianza Atlántica llevaron a cabo su primera activación real el pasado 2 de noviembre, cuando un avión cisterna A400M (TK.23) del Ala 31 y dos cazas Eurofighter del Ala 11 han ejecutado una misión de policía aérea -un A-Scramble en terminología aliada- de cinco horas de duración sobre el flanco este de la Alianza Atlántica.

El vuelo de reabastecimiento en el aire permitió ampliar significativamente el tiempo de permanencia de los Eurofighter en la zona de operaciones, garantizando la continuidad de la misión y demostrando la eficacia del A400M como multiplicador de fuerza en escenarios reales, según han explicado desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

El DAT ‘Vilkas’, desplegado en la base aérea de Šiauliai, en el norte de Lituania, está compuesto por unos 200 aviadores procedentes de 15 unidades del Ejército del Aire y del Espacio. Su dotación incluye ocho Eurofighter del Ala 11, con base en Morón de la Frontera (Sevilla), y un A400M del Ala 31, procedente de Zaragoza.