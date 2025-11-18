Nazca Capital adquiere una participación mayoritaria en Ravenloop a través de su Fondo de Aeroespacial y Defensa

La gestora de capital riesgo Nazca Capital ha adquirido una participación mayoritaria en Ravenloop, compañía española especializada en soluciones de ciberinteligencia predictiva basadas en inteligencia artificial (IA) para Defensa y Seguridad Nacional.

La operación se ha llevado a cabo a través del Fondo Nazca Aeroespacial y Defensa Innvierte I FCR, el vehículo orientado a fortalecer el tejido industrial de alta tecnología vinculado al ámbito de la seguridad.

Fundada en 2018, Ravenloop ha irrumpido con fuerza en el segmento de toma de decisiones predictivas y contextualizadas, un campo reservado a plataformas con IA avanzada.Sus sistemas son capaces de anticipar y neutralizar ciberataques en tiempo real en entornos de misión crítica, una capacidad que se ha convertido en prioritaria ante el aumento de amenazas híbridas y campañas de desinformación en Europa.

La adquisición llega en un momento en que la ciberdefensa se consolida como pilar de la autonomía estratégica europea. “Resulta esencial reforzar la autonomía tecnológica para proteger a los Estados de ataques a las infraestructuras críticas y afrontar nuevas amenazas digitales”, subraya la compañía, en referencia a un panorama geopolítico marcado por la presión sobre las capacidades soberanas.

La entrada de Nazca supone un salto estratégico para el crecimiento de Ravenloop, tanto en recursos financieros como en capacidad de expansión.

El plan conjunto contempla la integración futura de nuevas compañías que complementen su porfolio, el impulso internacional y su entrada en el segmento de infraestructuras críticas civiles, donde la demanda de inteligencia predictiva está en pleno auge.

Daniel Vidal, CEO y socio fundador de Ravenloop, destaca el alcance nacional de la operación: “Esta operación ayudará a fortalecer la estrategia de soberanía nacional para la protección de nuestro ciberespacio. Trasciende así el ámbito empresarial para constituir un compromiso con la Defensa Nacional y la autosuficiencia tecnológica de nuestra nación”.

El directivo añade que, ante la creciente complejidad de las ciberamenazas, la llegada de Nazca representa “un pilar fundamental para ayudar a garantizar la autonomía estratégica en ciberdefensa”.

Por su parte, Carlos Carbó, presidente de Nazca, subraya el carácter crítico del sector: “Esta inversión permite reforzar un área estratégica como es la ciberdefensa, esencial para alcanzar la Autonomía Estratégica Nacional. Supone un paso decisivo hacia la consolidación de tecnología soberana y la reducción de la dependencia de terceros en un ámbito tan sensible”.

Carbó apunta también al potencial de crecimiento en tecnologías duales y en ciberinteligencia predictiva, donde la IA jugará un papel central.

En la operación han participado como asesores CaixaBank, Deloitte, Pinsent Masons y Global Factor por parte de Nazca, mientras que los vendedores han sido asesorados por Baideko, Garrigues y Bores y Cía.