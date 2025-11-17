Zelenski se reunirá este martes con varios representantes de la industria española de defensa en la sede de Indra en Madrid

Siguiendo su agenda de visitas en países europeos y tras cerrar un importante acuerdo de colaboración con Francia, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se reunirá este mismo martes con representantes de la industria de la defensa española.

La cita se enmarca en la visita que realizará el líder ucraniano a España y durante la que se reunirá tanto con el rey como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, la reunión con el tejido industrial español se llevará a cabo en la sede de Indra en Madrid, donde la compañía presidida por Ángel Escribano mostrará a Zelenski algunos productos tecnológicos de defensa como sistemas antidrones y radares.

El incremento de la ayuda militar a su país es la prioridad fundamental del presidente ucraniano en su gira por varios países europeos, según informa Efe. Este domingo pasado visitó Grecia, mientras que el lunes lo ha empleado en París.

Antes de la visita, Zelenski ha asegurado que las conversaciones que mantendrá en España serán productivas. De hecho, el Ministerio de Defensa español ha proporcionado ayuda importante desde el comienzo de la invasión rusa, tanto en aspectos de instrucción de tropas como de material.

En cuanto a la agenda que tendrá el mandatario ucraniano, el primer acto será una visita al Congreso a las 9:30 horas, donde se reunirá con la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán. Zelenski recorrerá algunas de las dependencias del edificio, incluido el hemiciclo.

Posteriormente, Zelenski se trasladará a la sede de Indra a las 11 de la mañana. Allí mantendrá la reunión con los responsables de la industria española de defensa.

Volodímir Zelenski y Pedro Sánchez estrechan sus manos en Moncloa en mayo de 2024. Efe

El rey Felipe VI le recibirá en el Palacio de la Zarzuela a las 13:30 horas para mantener un encuentro previo a un almuerzo. Posteriormente, Zelenski se trasladará hasta el Museo de Arte Reina Sofía, lugar de encuentro con el presidente Pedro Sánchez.

La reunión formal entre ambos presidentes se llevará a cabo en el Palacio de la Moncloa a partir de las 17:30. Posteriormente, está prevista una firma de acuerdos y a las 18:30 comparecerán en rueda de prensa.

Alianza con Francia

Este mismo lunes, Zelenski y Macron han firmado una alianza a 10 años con el propósito de la adquisición por parte de Kiev de cazas Rafale y sistemas de defensa antiaérea SAMP/T.

Según fuentes del Gobierno francés, Ucrania se habría comprometido a incorporar hasta 100 unidades del caza desarrollado por la empresa Dassault Aviation, como parte de su estrategia para fortalecer su fuerza aérea.

El objetivo de Kiev es contar con una flota de combate de alrededor de 250 aeronaves, compuesta por aviones F-16, Gripen y Rafale.

Horas antes de su encuentro con Macron, en la base aérea de Villacoublay, a una veintena de kilómetros al suroeste de París, Zelenski no ha dudado en calificar como "histórico" el acuerdo alcanzado tanto con el Gobierno como la industria armamentística de Francia.

En este sentido, según ha informado Reuters, algunos Rafale provendrían directamente de remanentes de la Fuerza Aérea Francesa, mientras que otros formarían parte de un programa de adquisición a largo plazo.

El pacto con Francia llega semanas después de que Ucrania y Suecia cerraran la compra de entre 100 y 150 aviones Gripen, fabricados por la empresa Saab, mediante un acuerdo valorado entre 10.000 y 13.000 millones de euros.