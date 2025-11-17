Rusia mejora el sistema de cohetes termobáricos con el que asedia Ucrania: protege a los TOS-1A del ataque de drones

El Ejército ruso continúa reforzando su poder de fuego en el frente ucraniano con la introducción de una nueva versión del sistema de cohetes termobáricos TOS-1A Solntsepek, ahora actualizado con un complejo de protección contra drones.

La entrega más reciente, realizada por el fabricante Uralvagonzavod bajo la supervisión de la corporación estatal Rostec, ha coincidido con el Día de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica (RBC), las unidades encargadas de operar estos lanzadores pesados.

El TOS-1A, uno de los sistemas de artillería más temidos del inventario ruso, combina potencia destructiva masiva con movilidad blindada. Diseñado sobre el chasis de un tanque T-72, puede lanzar salvas de cohetes termobáricos de 220 milímetros capaces de devastar un área de hasta 40.000 metros cuadrados en sólo unos segundos.

Cada proyectil crea una nube de gases combustibles que, al detonarse, genera una explosión de vacío que succiona el oxígeno y pulveriza estructuras, fortificaciones y cualquier presencia humana en las inmediaciones.

Este principio de funcionamiento convierte al TOS-1A en un arma letal en entornos urbanos o posiciones atrincheradas, donde la onda de choque se multiplica dentro de espacios cerrados.

El sistema Solntsepek debutó en combate en Siria e Irak contra grupos insurgentes y organizaciones yihadistas como el Frente Al Nusra y el Estado Islámico. Allí demostró su capacidad para eliminar fortificaciones improvisadas y cuevas subterráneas, consolidando su reputación como una herramienta de exterminio táctico.

Sin embargo, su despliegue en la guerra de Ucrania ha sido de una escala mucho mayor. Desde mediados de 2022, numerosas grabaciones han mostrado el uso del TOS-1A por parte de las fuerzas rusas en sectores del Donbás y en zonas industriales disputadas, donde su potencia sirve para desalojar posiciones defensivas ucranianas con una rapidez devastadora.

Lanzacohetes TOS-1A Ministerio de Defensa de Rusia

La visibilidad de estos ataques -amplificada por redes sociales y fuentes abiertas- ha convertido al TOS-1A en un símbolo de la brutalidad del frente oriental. A la vez, su uso intensivo ha obligado a Moscú a mantener un ritmo sostenido de producción y renovación.

Precisamente, Uralvagonzavod, principal fabricante de tanques y vehículos blindados de Rusia, ha asumido la tarea de asegurar una línea de suministro constante. Cada lote entregado pasa por pruebas de funcionamiento y aceptación que certifican su conformidad con los requisitos tácticos y técnicos fijados por el Ministerio de Defensa.

Precisión y protección

Uno de los avances más destacados en la nueva versión del TOS-1A reside en su sistema de navegación mejorado y su protección contra ataques aéreos no tripulados. En este sentido, la incorporación de un nuevo sistema de posicionamiento ha permitido reducir el margen de error operativo "a unos pocos metros".

Esto significa que el lanzador puede abrir fuego y replegarse con mayor rapidez, sin depender de un acompañamiento constante de tripulación y comandante. La automatización parcial del proceso minimiza la exposición del vehículo, un factor crítico en un frente donde la munición merodeadora, los cazadores de artillería y los misiles antitanque son amenazas permanentes.

El componente antidrones, cuya integración se confirmó en la tanda de noviembre de 2025, refleja una adaptación directa a las condiciones actuales del campo de batalla. Según Rostec, se trata de un sistema diseñado a partir de las lecciones extraídas del uso real en Ucrania, donde los vehículos aéreos no tripulados se han convertido en un peligro prioritario.

El blindaje, los sensores y las contramedidas electrónicas ahora buscan no solo evitar la detección del lanzador, sino también neutralizar amenazas emergentes antes de que alcancen su objetivo. Este esfuerzo apunta a aumentar la supervivencia del sistema en entornos de vigilancia constante, donde cualquier retraso o movimiento mal calculado puede significar su destrucción.

Rostec ha subrayado que el proceso de mejora del TOS-1A responde a un ciclo continuo de retroalimentación entre el frente y los equipos de ingeniería. Las experiencias de combate, particularmente aquellas obtenidas en Ucrania, sirven de base para ajustar cada nueva versión. Este flujo de datos permite que las adaptaciones sean más rápidas y que cada lote incorpore innovaciones específicas en blindaje, precisión o capacidad de respuesta.

El anuncio de un sistema sucesor bajo la designación TOS-3, programado para desarrollarse desde abril de 2024, confirma la intención rusa de mantener la relevancia del concepto. Aunque los detalles técnicos del nuevo modelo siguen bajo reserva, se espera que incorpore un chasis de carro de combate T-80, mayor alcance, y una automatización casi total de sus funciones de puntería y disparo.