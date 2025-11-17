Fecsa inaugura un nuevo centro de 1.500 m² para la fabricación de chalecos de protección para las Fuerzas Armadas

La compañía Fecsa ha dado un nuevo paso en su proceso de expansión e innovación con la inauguración de su nuevo Centro Tecnológico de Alta Frecuencia (CETAF) en Arganda del Rey (Madrid). El acto de apertura ha contado con la participación de Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa; el jefe de la Subdirección de Suministros y Servicios de la Dirección de Adquisiciones, general de brigada Alfonso Alba Alonso; y Gerardo Sánchez Revenga, presidente de Aesmide.

El nuevo complejo, que cuenta con una superficie de 1.500 metros cuadrados, está destinado a la fabricación de balística flexible para chalecos y sistemas de protección personal utilizados por las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en España como en otros países europeos.

Además de la producción, en el CETAF se realizarán labores de mantenimiento y gestión del fin de vida de los productos, aplicando principios de sostenibilidad y economía circular. La instalación está dotada con procesos de fabricación avanzados y tecnología de última generación, consolidando así un modelo de producción eficiente y responsable.

Con la puesta en marcha de este centro, Fecsa completa un paso clave en su estrategia de renacionalización de la producción balística flexible, una línea que hasta ahora se ubicaba en un país extracomunitario. Este cambio supone reforzar las capacidades industriales y tecnológicas del sector nacional de defensa y fomentar la creación de empleo especializado.

Actualmente, el CETAF cuenta con una plantilla de más de medio centenar de trabajadores y se prevé un crecimiento sostenido a lo largo de 2026, con nuevas incorporaciones que fortalecerán las competencias productivas y de innovación.

Durante la inauguración, Valcarce ha elogiado la decisión de la empresa de recuperar su línea de fabricación desde Túnez y trasladarla a territorio español. La secretaria de Estado ha destacado el compromiso de la compañía con la industria nacional y con la innovación tecnológica, subrayando avances como el desarrollo de nuevos modelos de cascos, chalecos y soluciones de invisibilidad.

Por su parte, Carlos de Cos, CEO de Fecsa, ha señalado que la apertura del CETAF "refleja el compromiso de la compañía con la reindustrialización española y la autonomía estratégica en defensa", al nacionalizar una línea de producción esencial, generar empleo de calidad y fortalecer la cadena de suministro local.

Además, de Cos ha subrayado la apuesta de la empresa por un modelo de industria de defensa sostenible, innovadora y plenamente integrada en el tejido productivo nacional.