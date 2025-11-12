La Royal Navy aprueba el diseño de sus nuevos buques logísticos y da vía libre a Navantia para iniciar la construcción

El programa británico de buques logísticos de Navantia supera un hito clave y se prepara para iniciar la construcción Navantia

El programa Fleet Solid Support (FSS) de la Royal Fleet Auxiliary ha superado un paso decisivo con la finalización de la Critical Design Review (CDR), una exhaustiva revisión técnica que confirma el paso del diseño a la fase de fabricación de los tres buques logísticos que reforzarán el apoyo a la flota británica, en la que participan el Ministerio de Defensa británico, Navantia UK y BMT.

La CDR, realizada por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, ha evaluado de forma integral todos los aspectos del diseño —desde la estructura del casco hasta los sistemas y equipos a bordo—, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad, sostenibilidad medioambiental, integridad estructural y eficiencia operativa.

El proceso, que sigue a la Preliminary Design Review (PDR) celebrada en octubre de 2024, se ha desarrollado entre Belfast y Cádiz, en el marco de un programa de transferencia de conocimiento que permite a ingenieros británicos trabajar junto a especialistas españoles de Navantia, adquiriendo experiencia en técnicas y procesos avanzados de construcción naval que luego aplicarán en los astilleros del Reino Unido.

“El éxito de la CDR confirma el arduo trabajo y la colaboración entre el Ministerio de Defensa, BMT y Navantia UK”, señaló Donato Martínez, CEO de Navantia UK.

“Este hito demuestra que el programa está listo para satisfacer sus necesidades operativas, logísticas y de eficiencia mientras se prepara para entregar a la Royal Navy y la Royal Fleet Auxiliary”.

Por su parte, Ian Randles, ingeniero jefe del programa FSS en el Ministerio de Defensa británico, subrayó que “completar la CDR representa un logro significativo para el programa y demuestra la sólida colaboración entre el Ministerio de Defensa, Navantia UK y BMT”.

Igualmente, añadió que este avance “nos da confianza en que estamos en el camino correcto para entregar estos buques, que garantizarán que nuestras fuerzas navales tengan el apoyo logístico necesario dondequiera que operen. Ahora estamos listos para avanzar con el corte de acero y el inicio de la construcción”.

Desde BMT, Catriona Savage, directora del programa FSS, destacó que “estamos orgullosos de haber colaborado con Navantia UK y el MOD para proporcionar un diseño seguro, adaptable y respetuoso con el medio ambiente, asegurando que la ingeniería detallada refleje la intención funcional del diseño a medida que el programa pasa a la producción”.

Tres buques estratégicos para la Royal Navy

Los tres buques FSS, con 216 metros de eslora —el equivalente a dos campos de fútbol de la Premier League—, serán los mayores buques militares británicos después de los portaaviones.

Su función será suministrar provisiones, municiones y otros materiales esenciales a los buques de guerra de la Royal Navy en alta mar, aumentando la autonomía y alcance de sus grupos de combate de portaaviones y fortaleciendo las operaciones de seguridad marítima del Reino Unido en todo el mundo.

El programa FSS cumple además una doble misión estratégica: reforzar las capacidades operativas de la flota británica y revitalizar la industria naval del Reino Unido.

Para ello, el proyecto combina la modernización de los astilleros británicos con la transferencia tecnológica procedente de los astilleros españoles de Navantia, impulsando al mismo tiempo la formación y cualificación de la fuerza laboral local.

En palabras de Martínez, “este programa no solo dotará a la Royal Navy de una capacidad logística esencial, sino que también dejará un legado industrial y tecnológico duradero en el Reino Unido”.