Robles destaca la labor “imprescindible” del CAOC de Torrejón en el actual contexto geopolítico

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su encuentro con parte del personal del mando aliado del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC-TJ). Base Aérea de Torrejón. Rubén Somonte MDE

Eficaz, fiable y comprometida. Así define el Ministerio de Defensa la labor del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón de Ardoz (CAOCTJ), encargado de controlar y vigilar el flanco sur de la Alianza Atlántica.

Durante una visita a sus instalaciones, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado que la misión que desarrolla este centro, “muy desconocida por motivos de seguridad”, es absolutamente “imprescindible” y representa “una muestra más del firme compromiso de España con la Alianza Atlántica”.

Acompañada por el teniente general Juan Pablo Sánchez de Lara, comandante del CAOCTJ, Robles asistió a una presentación sobre las capacidades y retos del centro, y expresó su reconocimiento al personal por su labor “en la difícil coyuntura geopolítica actual”.

Como unidad internacional integrada en la Estructura de Mandos de la OTAN, el CAOC de Torrejón tiene la misión de planear, dirigir, coordinar, supervisar y analizar las operaciones aéreas de los medios asignados, tanto en tiempo de paz como en crisis o conflicto.

Su área de responsabilidad cubre unos 6.500 kilómetros de este a oeste, incluyendo Portugal, España, Italia, Grecia, Turquía, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Eslovenia, Croacia, Albania, Montenegro, la mitad sur de Francia, además del mar Mediterráneo, el mar Negro y parte del Atlántico.

En el centro trabajan unas 160 personas de 18 países aliados, pertenecientes a los tres ejércitos, junto con un destacamento de la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN (NCIA) y unidades nacionales de apoyo.

En total, unas 250 personas conforman un equipo multinacional “perfectamente engranado” para responder con rapidez a cualquier amenaza aérea.

Pilar del nuevo concepto estratégico

El Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de Torrejón tiene su origen en la Cumbre de Lisboa de 2010, cuando los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN aprobaron un nuevo concepto estratégico destinado a modernizar y simplificar la estructura de mando de la Alianza.

De aquella reorganización surgieron dos centros operativos: uno en Uedem (Alemania), responsable de la defensa aérea del flanco norte, y otro en Torrejón de Ardoz, encargado del flanco sur. Ambos dependen del Cuartel General Aéreo de Ramstein (Alemania), también en territorio alemán.

Ahora, con la reciente adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, la Alianza ha reforzado su estructura con la inauguración, el pasado 10 de octubre, de un tercer CAOC en Bodø (Noruega), que asumirá la vigilancia de la Región Nórdica y del Ártico.

De este modo, la OTAN completa un triángulo estratégico de defensa aérea con bases en Uedem, Torrejón y Bodø, en el que España juega un papel esencial en la protección del flanco sur y la seguridad colectiva de la Alianza.