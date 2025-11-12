Foment del Treball y Santa Bárbara Sistemas se alían para impulsar la industria de Defensa en Cataluña

De izquierda a derecha: Vicente Codes, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de Foment; Alejandro Page, director general de GDELS-SBS y Salvador Sedó, secretario técnico de la Comisión de Defensa y Seguridad de Foment. GDELS-SBS

La industria catalana da un paso adelante hacia su integración en el sector de la Defensa. Foment del Treball y Santa Bárbara Sistemas, filial española de General Dynamics European Land Systems (GDELS), han sellado una alianza con el objetivo de potenciar la participación de las pymes catalanas en el actual ciclo inversor del Ministerio de Defensa.

El presidente de la Comisión de Defensa de Foment, Vicente Codes, y el director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, mantuvieron la pasada semana una reunión en la sede de la patronal catalana en Barcelona, junto al secretario técnico de la comisión, Salvador Sedó, para analizar las oportunidades que este escenario abre para el tejido industrial de la comunidad.

Ambas partes coincidieron en que Cataluña dispone de la capacidad tecnológica e industrial necesaria para desempeñar un papel relevante en el desarrollo de una base sólida de Defensa nacional. “Cataluña tiene el potencial para ser un actor clave en este ámbito, gracias a su know-how técnico y a la diversidad de su tejido productivo”, destacó Codes.

Como primer paso, Foment y Santa Bárbara pondrán en marcha una serie de jornadas de asesoramiento y formación dirigidas a pymes, con el objetivo de ayudarlas a adaptarse a los requisitos del sector y convertirse en proveedores cualificados.

La iniciativa replicará la experiencia desarrollada en Andalucía, donde GDELS-SBS lideró un programa similar a petición del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE).

“Queremos que las pequeñas y medianas empresas catalanas tengan acceso a un sector en expansión, que demanda innovación, especialización y capacidad técnica”, subrayó Codes, recordando que la experiencia de la automoción y su industria auxiliar puede ser una palanca decisiva.

El director general de GDELS-SBS, Alejandro Page, recordó que más de un centenar de empresas catalanas ya forman parte de la cadena de suministro de Santa Bárbara Sistemas, y que ese número “podría crecer sustancialmente, porque Cataluña cuenta con un gran número de pymes capaces de fabricar componentes esenciales para vehículos blindados y otros sistemas de defensa”.

Según Page, este tipo de componentes no requieren una producción masiva, pero sí “un nivel tecnológico elevado, que en Cataluña existe y está plenamente consolidado”.

Gutmar, ejemplo de colaboración tecnológica

Durante el encuentro, Page expuso también el acuerdo alcanzado con la compañía catalana Gutmar para desarrollar de forma conjunta sistemas de lanzapuentes de fabricación nacional.

Si finalmente el programa del Plan Industrial de Modernización (PEM) se ejecuta con tecnología española, este proyecto podría convertirse en el primero liderado desde Cataluña con participación directa en un desarrollo finalista de Defensa y tecnología dual (civil y militar).

“Por primera vez, una empresa catalana podría estar en la primera línea de un programa estratégico de Defensa”, explicó Page, destacando el potencial de la comunidad para generar un ecosistema industrial de alto valor añadido.

Ambas instituciones coinciden en que el impulso de proyectos como el de Gutmar puede marcar un punto de inflexión para consolidar un sector industrial clave en los próximos años.

“Cataluña tiene todo lo necesario para convertirse en un hub de la Defensa estratégico”, concluyó Page. “Su experiencia en automoción, su red auxiliar y su capacidad tecnológica son un activo que el país debe aprovechar”.