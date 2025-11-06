EEUU podría cerrar antes de acabar 2025 la compra de 15 submarinos nucleares para la US Navy

Las claves nuevo Generado con IA La Marina de EEUU negocia la compra de 15 submarinos nucleares, incluidos 10 de ataque clase Virginia Block VI y 5 portadores de misiles balísticos clase Columbia, con cierre del acuerdo previsto antes de finalizar 2025. El presupuesto para estos submarinos es multimillonario: solo el primer Virginia Block VI, USS Potomac (SSN-814), cuenta con 1.500 millones de dólares asignados, y el primer Columbia, Groton (SSBN-828), costará más de 10.500 millones. La clase Virginia Block VI incorpora el Virginia Payload Module, aumentando su capacidad de misiles y reemplazando gradualmente a los submarinos de misiles guiados clase Ohio que serán retirados próximamente. Los resultados de HII, principal contratista, reflejan un aumento de ingresos del 16,1% y beneficios operativos cuadruplicados gracias al impulso de los programas de submarinos y portaaviones para la US Navy.

La Marina de Estados Unidos podría cerrar antes de fin de año el acuerdo plurianual para la adquisición de 15 submarinos nucleares, según ha infomado HII (Huntington Ingalls Industries) en la presentación de sus resultados trimestrales.

El acuerdo, que la US Navy negocia con los dos astilleros proveedores, HII Newport News Shipbuilding y General Dynamics Electric Boat, contempla la compra de diez submarinos nucleares o SSN (Submersible Ship Nuclear) de ataque de la clase Virginia Block VI y cinco nucleares portadores de misiles balísticos o SLBM (Submarine-Launched Ballistic Missile) de la clase Columbia.

“El equipo está trabajando muy duro para cerrar estos contratos antes de final de año. La Marina también analiza cómo coordinar la adjudicación con el cierre parcial del gobierno y la posible resolución continua para asegurar que podamos avanzar”, indicó Chris Kastner, presidente y CEO de HII.

El presupuesto destinado a estos submarinos es considerable. El Pentágono ha continuado las negociaciones de financiación de contratos durante el cierre del gobierno, con una asignación de 1.500 millones de dólares en el año fiscal 2024 para el primer submarino Block VI, el futuro USS Potomac (SSN-814).

De cara a 2025, el Congreso aprobó 3.600 millones de dólares (cerca de 3.330 millones de euros) para el Potomac y otros 3.700 millones adicionales (unos 3.420 millones de euros) para la adquisición anticipada de submarinos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2026 y 2027.

La clase Virginia Block VI

Los Virginia Block VI, al igual que los Block V, contarán con el Virginia Payload Module (VPM), un módulo que amplía la capacidad de misiles de ataque terrestre y que permitirá sustituir gradualmente a los submarinos de misiles guiados clase Ohio, cuya retirada está prevista en los próximos años.

La Marina estima que necesitará 20 barcos con VPM para para compensar la capacidad ofensiva que se perderá con la retirada gradual de los submarinos de misiles de crucero de la clase Ohio.

El programa Columbia Build II contempla la adquisición de los próximos cinco submarinos nucleares de misiles balísticos, comenzando con el futuro Groton (SSBN-828). El coste estimado para este buque asciende a 10.540 millones de dólares (unos 9.740 millones de euros), mientras que el conjunto de los doce submarinos de la clase Columbia podría superar los 128.000 millones de dólares (alrededor de 118.200 millones de euros), según el presupuesto de la Marina correspondiente al año fiscal 2026.

Recreación del submarino de clase Virginia Block V con el módulo de carga Virginia Payload Module. General Dynamics Electric

El esquema de financiación de estos programas resulta complejo. Además de los fondos destinados a la construcción de las nuevas naves, se han asignado recursos adicionales para ajustes salariales del personal y para fortalecer la sostenibilidad de la base industrial que suministra componentes a la flota submarina.

En abril, la Marina concedió a Electric Boat y Newport News Shipbuilding contratos por un total de 18.500 millones de dólares (aproximadamente 17.080 millones de euros) para la construcción de los dos últimos submarinos del Block V, los futuros Baltimore (SSN-812) y Atlanta (SSN-813), que incluyen partidas específicas para mejoras salariales de los trabajadores.

“Tras completar la adjudicación de dos submarinos este año, nuestros equipos se han centrado en las negociaciones de los Block VI y del próximo submarino Columbia, con el objetivo de cerrar los acuerdos a finales de 2025”, explicó Kastner.

Junto a los programas submarinos, Kastner destacó que el portaaviones de clase Ford John F. Kennedy (CVN-79) iniciará sus pruebas en el mar antes de que finalice el año, mientras que el segundo destructor de clase Arleigh Burke Flight III, el Ted Stevens (DDG-128), construido por Ingalls Shipbuilding, ya ha completado sus pruebas de fábrica y se prevé su incorporación a la flota en 2026.

Estos programas subrayan la apuesta de Estados Unidos por mantener la superioridad submarina y naval frente a rivales estratégicos, a la vez que refuerzan la industria militar nacional, una prioridad que combina innovación tecnológica y sostenibilidad de la base industrial a largo plazo.

Impulso en submarinos y portaaviones

En la presentación de sus datos del tercer trimestre de 2025, la división Newport News Shipbuilding, la mayor del grupo y responsable de la construcción de submarinos nucleares y portaaviones, registró ingresos de 1.617 millones de dólares, un 14,5% más que en el mismo trimestre de 2024.

Un aumento que se debió principalmente al incremento de la producción en los programas de submarinos clase Virginia y portaaviones clase Gerald R. Ford.

El beneficio operativo de la división se cuadruplicó hasta los 80 millones de dólares, frente a los 15 millones del año anterior, con un margen del 4,9%, comparado con el 1,1% del mismo periodo de 2024. Según la compañía, la mejora se debe a “ajustes acumulados más favorables” en los programas de submarinos y portaaviones.

En octubre, Newport News completó con éxito las primeras pruebas de mar del submarino USS Massachusetts (SSN 798), un nuevo sumergible de ataque de la clase Virginia.

La compañía estadounidense Huntington Ingalls Industries (HII), el mayor constructor naval militar de Estados Unidos y proveedor global de soluciones de defensa multidominio, registró ingresos récord de 3.200 millones de dólares, lo que representa un incremento del 16,1% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por el aumento de actividad en sus divisiones de Newport News Shipbuilding, Ingalls Shipbuilding y Mission Technologies.