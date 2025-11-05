Putin imita a Trump y pide a su Gobierno estudiar la posibilidad de reanudar también los ensayos nucleares

Recordó que al intervenir en 2023 ante la Asamblea Federal aseguró que "si Estados Unidos o cualquier otro Estado participante en el correspondiente acuerdo realizan tales pruebas, entonces Rusia también tendrá que dar los pasos adecuados de respuesta".

Durante la reunión de hoy el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, propuso a Putin comenzar "inmediatamente" los preparativos para realizar ensayos nucleares "a gran escala"."La preparación de fuerzas y medios en el polígono central en el archipiélago de Nueva Zembla permite garantizar su realización en un plazo corto de tiempo", dijo.

Beloúsov argumentó que todo indica que Washington reanudará dichas pruebas, ya que "EEUU lleva a cabo una modernización acelerada de su armamento estratégico ofensivo" y realiza "regularmente" maniobras de sus fuerzas estratégicas que incluyen "ataques nucleares preventivos contra territorio ruso", como es el caso de las Global Thunder en octubre pasado.

"Trabajan en la construcción de un nuevo misil balístico intercontinental Sentinel con una nueva cabeza nuclear. Su alcance es de 13.000 kilómetros", señaló y aludió al desarrollo de un submarino atómico Columbia, un bombardero pesado B-21 Raider y misiles de crucero con carga nuclear.

También ha destacado que los estadounidenses han procedido a completar el programa Cúpula Dorada, que contempla tanto la intercepción antimisiles como la destrucción antes del lanzamiento de misiles de Rusia y China.

El ministro acusó a Estados Unidos de plantearse el emplazamiento en Europa y la región de Asia-Pacífico de misiles de medio alcance de nueva generación Dark Eagle con misiles hipersónicos con un alcance de 5.500 kilómetros.

"El tiempo de vuelo desde el territorio de Alemania (...) hasta las instalaciones en la Rusia Central serán unos 6-7 minutos", arguyó.

Sin ensayos nucleares desde la URSS

Recordó que Washington ha abandonado desde 2022 muchos de los tratados internacionales en materia de reducción y limitación de armamento.

"Por ello, la posible renuncia de Estados Unidos a la moratoria sobre ensayos nucleares puede ser un paso lógico de Washington para destruir el sistema global de estabilidad estratégica en el mundo", dijo.

Antes de reunirse hace una semana con el presidente chino, Xi Jinping, Trump anunció la posible reanudación de las pruebas con arsenal nuclear después de que en el plazo de dos semanas Putin dirigiera maniobras nucleares y anunciara el lanzamiento de un misil de crucero Burevéstnik y de un sumergible no tripulado Poseidón, ambos de propulsión de nuclear.

En noviembre de 2023 el jefe del Kremlin firmó la ley que revoca la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), pero mantuvo la moratoria hasta nuevo aviso.

Rusia realiza desde hace muchos años pruebas de lanzamiento de sus misiles balísticos e intercontinentales, pero no realiza un ensayo nuclear desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991.

Entre 1949 y 1990, la Unión Soviética llevó a cabo una intensa actividad nuclear. En ese periodo realizó 715 ensayos con fines militares y 124 con objetivos civiles o “pacíficos”.

Las detonaciones se concentraron en cuatro polígonos de prueba: Semipalátinsk, en la actual Kazajistán; Nueva Zembla, en el Ártico; Kapustin Yar, cerca del mar Caspio; y Tótskoye, en la región de los Urales.

El 24 de octubre de 1990 marcó el final de aquella era nuclear soviética. Ese día, en el archipiélago ártico de Nueva Zembla, se efectuó el último ensayo: ocho cargas con una potencia total de 70 kilotones pusieron punto final a más de cuatro décadas de experimentación atómica.