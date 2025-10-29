Indra construirá en Córdoba más de un centenar de radares Nemus para detectar proyectiles y drones a partir de 2026

El presidente de Indra, Ángel Escribano (i), junto al consejero delegado de la empresa, José Vicente de los Mozos Indra

Indra prevé lanzar en 2026 más de 100 radares Nemus, el sistema más avanzado de su clase en Europa, y que están diseñados para detectar proyectiles y drones, según ha anunciado este miércoles su consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

De acuerdo con lo comunicado por de los Mozos, la ciudad elegida para llevar a cabo esta tarea es Córdoba, donde la multinacional española ha tomado la decisión de lanzar la primera línea automatizada de radares del país, según De los Mozos.

El anuncio lo ha hecho en el II Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa, organizado por Indra, al que han acudido unas 600 empresas y que se ha celebrado después de que el Gobierno haya dado el visto bueno a los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa de España, que contemplan préstamos a interés cero por más de 6.000 millones. Indra ha sido la beneficiaria de la mayor parte de estos programas.

En este sentido, de los Mozos ha destacado la importancia de estos PEM, que le producen algo de "respeto" y para cuya ejecución ha reconocido que se "pasarán momentos duros". A su vez, Indra ha pedido colaboración a las empresas para participar en los proyectos que pondrá en marcha.

La compañía quiere ser un motor de desarrollo de la industria de defensa española. En la actualidad, el 77% de su cadena de valor proviene de empresas españolas y la idea es superar el 80%. "No nos costará llegar", ha dicho de los Mozos.

Ángel Escribano (i), presidente de Indra, junto a Guillermo Fernández de Peñaranda, CEO de Airtificial

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, encargada de abrir el encuentro, ha subrayado que "no hay defensa sin industria y este es el momento de que pymes y startups den el salto tecnológico que necesita España" y añadido que desde el Ministerio han pedido a Indra "que ejerza un liderazgo abierto, responsable, que impulse al sector, incorporando a todo el ecosistema".

En este encuentro también ha participado el presidente de Indra, Ángel Escribano, quien ha destacado la importancia de estos programas para concurrir a las grandes convocatorias de defensa en Europa. Al respecto, ha afirmado que la tecnológica se prepara para concurrir a los programas europeos bien en calidad de coordinadores o como uno de los grandes actores.

Durante el evento, Indra ha cerrado acuerdos con varias empresas. Entre ellos, destaca el alcanzado con la firma Airtificial para colaborar en tres líneas de trabajo relacionadas con la robótica y la automatización de procesos industriales para la fabricación de plataformas; estructuras de materiales compuestos para aplicaciones aeronáuticas y de defensa; y equipos electromecánicos embarcados para plataformas aéreas y terrestres.

Asimismo, Escribano ha recordado el compromiso anunciado en junio, en el primer encuentro con la industria, de crear más de 3.000 empleos directos, distribuidos por todo el territorio y centrados en talento cualificado.

El presidente de la empresa ha señalado que "se ha avanzado en su consecución con la apertura de nuevos centros en distintas comunidades autónomas", apostando además por la inclusión y diversidad. En este ámbito, Indra ha firmado también acuerdos con Fundación ONCE y el Comité Paralímpico Español.