El Ilyushin Il-76, un avión ruso acusado de transporte de armas por EEUU, culmina la ruta Caracas-Habana-Managua

Un avión carguero Ilyushin Il-76, perteneciente a la compañía rusa Aviacom Zitotrans —sancionada por Estados Unidos por su presunta implicación en el comercio de armas y el transporte de mercenarios— aterrizó este miércoles en Managua tras despegar de La Habana y hacer escala previa en Caracas. El vuelo se produce en un contexto de crecientes tensiones militares, marcado por el despliegue naval y aéreo de Washington frente a las costas venezolanas.



El Ilyushin Il-76, con capacidad para transportar hasta 50 toneladas de carga, figura entre los aviones de transporte más grandes del mundo, comparable con los modelos militares A400M de Airbus y C-17 Globemaster de Boeing.

Antes de cruzar el Atlántico, el carguero tuvo paradas en Senegal, Marruecos, Argelia y Armenia. El itinerario, jalonado por varias escalas, refleja las rutas complejas que suelen emplearse para eludir el espacio aéreo occidental o posibles inspecciones de carga en territorios considerados hostiles.

No se descarta que durante el trayecto se hayan realizado entregas o recogidas intermedias.



Según datos de la web Flightradar, el avión ruso, que voló parte de su ruta con el transpondedor apagado para no ser identificado, despegó esta mañana de La Habana; el martes 28 de octubre operó entre Caracas y la capital cubana y el día 26 aterrizó en la capital venezolana procedente de Mauritania.







Aviacon Zitotrans, operador del Ilyushin, cuenta con una flota de seis aviones de transporte y se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos, Canadá y Ucrania por sus vínculos con el ejército ruso.

La empresa está acusada por Estados Unidos de estar implicada en el transporte de material militar y apoyar el sector de la defensa de Rusia y el despliegue de mercenarios del llamado Grupo Wagner.

Ha entregado equipo militar como cohetes, ojivas y piezas de helicópteros a nivel mundial, incluyendo regiones donde el grupo mercenario Wagner ha estado activo. Y ha sido una herramienta clave utilizada por el presidente ruso Vladimir Putin para ampliar el alcance geopolítico global de su país y ha sido particularmente activo en África, con informes de cierta actividad en Latinoamérica.

Washington añadió la flota de Aviacon Zitotrans a la lista de entidades sancionadas en enero de 2023 por servir para transportar armamento ligero, así como misiles y partes para helicópteros, con especial hincapié en el apoyo logístico a Venezuela y a las operaciones militares en África.

Tensión en Caribe

Aviacon Zitotrans incluye seis Ilyushin de carga. El que hizo esta última ruta entre los aliados Venezuela, Cuba y Nicaragua está registrado con matrícula RA-78765 y es una de las aeronaves específicamente nombradas en las sanciones estadounidenses, por lo que está sujeta a ser intervenida si entra en jurisdicciones de Estados Unidos o sus aliados más cercanos.



Este movimiento aéreo se da en pleno reforzamiento masivo del EEUU en el Caribe y frente a las costas venezolanas, donde ya operan varios destructores y buques de asalto anfibio, y donde en los próximos días se espera que ingrese el grupo de ataque del portaviones USS Gerald Ford, el más grande y moderno de la Armada estadounidense.



Los analistas ven este masivo despliegue de Estados Unidos, que incluye sobrevuelos de bombarderos estratégicos cerca de los límites del espacio aéreo venezolano, como un intento de presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que acepte una salida negociada, aunque en público la principal razón que da la Casa Blanca es su campaña de lucha contra el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo.