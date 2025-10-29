EEUU sostiene que su repliegue en Europa no supone “menor compromiso” y elogia la “mayor responsabilidad" aliada

Washington anima a los países europeos a asumir un papel más activo en su defensa, permitiendo a EE.UU. concentrarse en otros escenarios estratégicos.

El Pentágono subraya que la reducción de efectivos es una señal de la mayor responsabilidad asumida por los aliados europeos, y no afecta el compromiso con la defensa colectiva.

La OTAN recalca que el compromiso de Estados Unidos con la Alianza Atlántica sigue siendo claro y que el ajuste en las fuerzas es una práctica habitual.

Estados Unidos ha confirmado la retirada de parte de sus tropas en Rumanía, pero asegura que esto no implica un menor compromiso con la OTAN.

La OTAN ha confirmado este miércoles que el compromiso de Estados Unidos con la Alianza Atlántica “sigue siendo claro”, pese a la decisión de Washington de retirar parte de las tropas desplegadas en Rumanía, en la base de Mihail Kogălniceanu.

Fuentes aliadas subrayan que “el presidente Donald Trump y su administración han reiterado en numerosas ocasiones su compromiso con la OTAN”, y precisaron que la organización fue informada “con antelación” de los planes estadounidenses.

Según estas mismas fuentes, los recientes “ajustes en la postura de las fuerzas estadounidenses no son inusuales” y recordaron que “incluso con este ajuste, la presencia militar de Estados Unidos en Europa continúa siendo una de las más amplias de los últimos años, con más efectivos que antes de 2022”, cuando comenzó la invasión rusa a gran escala de Ucrania.

El Pentágono ha confirmado la reducción de efectivos estadounidenses en Europa, pero ha subrayado que no se trata de una retirada ni de un menor compromiso con la OTAN ni con su Artículo 5, que garantiza la defensa colectiva. Según Washington, este ajuste representa “una señal positiva” del aumento de la “capacidad y responsabilidad” asumida por los aliados europeos.

“La OTAN cuenta con planes de defensa sólidos y continúa trabajando para mantener las fuerzas y capacidades adecuadas que garanticen la disuasión y la defensa colectiva”, añadió la Alianza.

El Mando para Europa y África del Ejército estadounidense precisó que, en el marco del actual proceso para lograr un despliegue “equilibrado”, una brigada de infantería regresará a su base en Kentucky sin sustituto inmediato, aunque no ofreció detalles sobre el número de efectivos afectados.

A primera hora de esta mañana, el Gobierno de Rumanía notificó la salida de parte del contingente norteamericano a sus socios aliados, aunque señaló que unos mil militares permanecerán en el país.

Un portavoz de la OTAN, consultado por Europa Press, reconoció el reajuste de tropas estadounidenses en el continente y señaló que los contactos con Washington son “constantes” para garantizar que la Alianza mantenga una capacidad “robusta” de disuasión y defensa, sin ofrecer cifras concretas ni detallar qué países se verán afectados.

En los cuarteles generales de la organización insisten en que el compromiso de Estados Unidos con la OTAN “es inequívoco” y así lo recalcan el presidente Trump y su Administración en cada intervención pública.

Desde comienzos de año, Washington viene alentando a los países europeos a asumir un papel más activo en su propia defensa, ante la necesidad de que EEUU pueda concentrar recursos en otros escenarios estratégicos, como el Indo-Pacífico.