Reino Unido vende 20 cazas Eurofighter a Turquía por casi 8.900 millones de euros

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recibe en Ankara al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer. Europa Press

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, han sellado este lunes un acuerdo militar de hasta 8.000 millones de libras (casi 8.900 millones de euros) por el que las Fuerzas Armadas turcas adquirirán una veintena de cazas Eurofighter Typhoon.

"Es una victoria para los trabajadores británicos, para nuestra industria de defensa y para la seguridad de la OTAN", ha resaltado Starmer, de visita en Ankara.

Su Ejecutivo estima que garantizará 20.000 puestos de trabajo con líneas de producción en Edimburgo, Warton, Salmesbury y Bristol.

La entrega del primer avión no llegará hasta el año 2030, pero el ministro de Defensa, John Healey, que también ha viajado a Turquía, ha resaltado que es "el mayor acuerdo para exportar aviones en una generación" y ha puesto en valor la importancia de su destinatario, "aliado de la OTAN y guardián del mar Negro".

Turquía quiere reforzar su espacio aéreo y por ello ha propuesto a sus socios europeos y a Estados Unidos diversas vías para obtener rápidamente aviones de combate avanzados, en un intento por recuperar terreno frente a rivales regionales como Israel.

Con este acuerdo, Turquía rompe así su habitual dependencia de Estados Unidos en materia de cazas y la compañía BAE Systems cierra su primer contrato de este modelo de aeronaves desde 2017.

Estos hitos llegan en un momento especialmente delicado en la región, con Rusia cada vez más suspicaz ante los refuerzos armamentísticos por parte de países de la OTAN, si bien con Erdogan sigue manteniendo buenas relaciones.

Ankara mantiene conversaciones desde 2023 para la adquisición de ese mismo número de cazas Eurofighter, construidos por un consorcio formado por Alemania, Reino Unido, Italia y España.

El consorcio Eurofighter está formado por cuatro gravdes empresas aeroespaciales de Europa: Airbus Defence and Space (Alemania y España), BAE Systems (Reino Unido) y Leonardo S.p.A. (Italia), avalaría esta operación de venta de aeronaves usadas, que incluiría además el suministro de 28 nuevos cazas en los próximos años, a la espera de un acuerdo de compra definitivo, indicó la misma fuente.