EEUU encarga a Boeing 9 emblemáticos Chinook mejorados, los CH-47F Block II, por casi 400 millones

El Ejército de los Estados Unidos ha dado un paso más en su programa de modernización de aeronaves de transporte pesado con la adquisición de nueve helicópteros Boeing CH‑47F Block II Chinook, una de las plataformas más emblemáticas de la aviación militar contemporánea.

El contrato, valorado en 461 millones de dólares, consolida la confianza de las Fuerzas Armadas en un modelo que, más de seis décadas después de su primer vuelo, continúa siendo un referente de potencia, resistencia y capacidad de adaptación en operaciones de combate.

Con esta nueva adquisición, el Ejército busca reforzar sus capacidades logísticas y de movilidad aérea, asegurando que sus unidades dispongan de medios actualizados ante los desafíos operativos del futuro.

El Boeing CH‑47F Block II Chinook cuenta con una velocidad máxima de 315 kilómetros por hora con una velocidad de crucero de unos 291 kilómetros. Su techo de vuelo se sitúa en los 6.000 metros y cuando tiene carga completa, pesa en total 22.600 kilos, con un radio de misión de 370 kilómetros.

El CH‑47F Block II, evolución directa del legendario Chinook, introduce mejoras sustanciales que refuerzan su rendimiento y fiabilidad. Entre ellas destacan un sistema de transmisión actualizado y una estructura reforzada que incrementan en más de 1.800 kilogramos el peso máximo al despegue, aumentando de forma notable su capacidad de carga.

Asimismo, las innovaciones en el sistema de combustible amplían el radio operativo del helicóptero en prácticamente cualquier tipo de misión. Todo ello se complementa con un mantenimiento optimizado y un diseño que facilita futuras modernizaciones a un coste asumible.

El programa Block II también introduce mejoras significativas en mantenimiento, gracias a una mayor fiabilidad del sistema de rotores —que reduce las intervenciones no programadas— y a un sistema de combustible simplificado que mejora la eficiencia operativa, disminuye la carga de trabajo y reduce los costes de mantenimiento.

Representa una reinvención tecnológica del helicóptero pesado más emblemático del mundo. Los CH‑47F son aeronaves de transporte pesado que cumplen una función esencial en las operaciones logísticas del Ejército.

Según la compañía, "el CH‑47F Block II cumplirá el objetivo del Ejército de mantener esta plataforma operativa al menos durante los próximos 40 años".

El pedido, correspondiente a los lotes 4 y 5 del programa de producción, eleva a 18 el número total de CH-47F Block II actualmente bajo contrato. Lejos de ser un simple refuerzo de flota, esta decisión forma parte de una estrategia más amplia de modernización rápida, una prioridad dentro del programa estadounidense de logística en entornos contestados.

"La rápida sucesión de contratos indica que el Chinook seguirá desempeñando un papel importante en la familia de sistemas del Ejército de los Estados Unidos, especialmente en un entorno logístico tan competitivo", ha subrayado Boeing.

Hasta el momento, Boeing ha entregado seis unidades de producción del CH-47F Block II actualmente en evaluación por el Ejército en el Redstone Test Center de Huntsville, Alabama. Estas pruebas buscan validar la eficiencia estructural, la maniobrabilidad y la fiabilidad del sistema en misiones prolongadas y de alta exigencia.

Tras los resultados preliminares positivos, Boeing y el Ejército trabajan ya en una hoja de ruta hacia el Lote 6, que podría definirse a mediados de 2026. Este avance mantendría la línea de producción activa en Filadelfia y sostendría miles de empleos vinculados directa e indirectamente a la industria aeroespacial estadounidense.

En julio de 2024, la compañía entregó el primer helicóptero CH-47F Block II Chinook al Ejército estadounidense como apoyo a sus actuales iniciativas de modernización.

La aeronave es uno de los 465 helicópteros de la flota del ejército que se modernizarán con la nueva configuración Block II.

Entonces, Heather McBryan, vicepresidenta y directora del programa de transporte de carga declaró que “Este programa de modernización permite al Chinook, que se ha testado en combate, desempeñar un papel fundamental en las operaciones multidominio en el futuro”.

Pocos helicópteros pueden presumir de una historia tan extensa y polifacética como la del legendario Chinook. Nacido en la década de 1960, este coloso del aire se ha ganado un lugar destacado en la historia de la aviación militar. Su inconfundible silueta de doble rotor en tándem ha surcado los cielos de más de veinte fuerzas armadas en todo el mundo —entre ellas, la española— y ha estado presente en misiones que van desde la guerra de Vietnam hasta las operaciones en Afganistán.

Durante más de seis décadas, el Chinook ha demostrado una fiabilidad inquebrantable y una capacidad de carga que lo convierten en un pilar esencial del transporte táctico y logístico, capaz de adaptarse a los desafíos de cada época sin perder su esencia de potencia y resistencia.