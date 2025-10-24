Así es el caza de bajo coste que Ucrania quiere comprar a Suecia: entre 100 y 150 aviones de combate Gripen E

El Gripen E destaca por su bajo coste operativo, capacidad para operar en condiciones extremas y avanzada tecnología, incluyendo inteligencia artificial y sistemas de guerra electrónica.

El acuerdo de intenciones entre Ucrania y Suecia se centra en mejorar la seguridad regional, aunque la financiación de los aviones aún no está definida.

Ucrania planea adquirir entre 100 y 150 aviones de combate Gripen E de Suecia, en lo que sería la mayor venta de estas aeronaves en la historia del país nórdico.

Ucrania podría convertirse en el mayor operador de cazas Gripen E del mundo de cara a los próximos años. Esto tras el acuerdo de intenciones firmado este miércoles por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, para la compra por parte de Kiev de hasta 150 de estos aviones de combate fabricados por la empresa Saab.

En este sentido, Kristersson ha explicado que esta importante cooperación con Ucrania en materia de fuerza aérea podría extenderse a lo largo de los próximos diez o 15 años. Además, el jefe del Gobierno sueco señaló que el acuerdo de intenciones "contribuirá a mejorar la seguridad en nuestra parte del mundo y reforzará tanto a Ucrania como a Suecia", si bien reconoció que el tema de la financiación de los aviones aún está en el aire.

Por su parte, Zelenski ha recalcado que se trata del comienzo de una nueva era, aunque de momento no hay un calendario de entrega. Los suecos, ha afirmado, "son aviones fantásticos que nos pueden proteger de varias amenazas".

El anuncio permitirá a la Fuerza Aérea Ucraniana disponer de una plataforma optimizada para diversas operaciones, bajos costes de mantenimiento e interoperabilidad a nivel OTAN. De concretarse, esta sería la mayor venta de aeronaves Gripen en la historia de Suecia.

2025 está siendo un muy buen año para Saab y su avión de combate. El pasado septiembre, la compañía nórdica cerró un acuerdo con Tailandia para la venta de cuatro Gripen -tres monoplaza y un biplaza- por valor de 475 millones de euros. Este encargo abre la puerta a futuros pedidos por parte del país del Sudeste Asiático, según confirmaron entonces a EL ESPAÑOL desde el fabricante sueco.

De hecho, los planes originales de la Real Fuerza Aérea Tailandesa suponen incorporar una docena de nuevos cazas, en dos lotes de seis, con los que sustituir su actual flota de aviones F-16.

La oferta de Saab se impuso a la presentada Lockheed Martin, que había ofrecido a Tailandia reemplazar los aviones de origen estadounidense por una versión más moderna de los mismos.

Caza Gripen de Brasil Saab

No obstante, las alegrías de Saab lejos están de terminar ahí. La empresa espera sellar un contrato con el Gobierno colombiano por 16 Gripen E, por alrededor de 3.745 millones de euros, antes de que finalice 2025. Todo esto llega, después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hiciera pública la elección del caza sueco para modernizar la fuerza aérea del país sudamericano.

De igual manera, la empresa está a la espera de que el Gobierno peruano tome una decisión sobre el modelo con el que reemplazará a sus aviones Mirage 2000, de fabricación francesa, y Mig-29, procedentes de Rusia. La resolución es inminente y en juego hay 3.000 millones de euros.

Un caza low cost

Una de las principales características del Gripen es su bajo coste de operación y mantenimiento por hora de vuelo en comparación con otros modelos disponibles en el mercado. Esto le garantiza una mayor disponibilidad operativa que la de sus competidores, según resalta su fabricante.

Además, por las continuas actualizaciones y modernizaciones a las que Suecia y Saab han sometido a la aeronave, en la actualidad es uno de los cazas multipropósito más respetados de todo el panorama internacional.

El Gripen E está preparado para operar en condiciones extremas y puede despegar tanto desde bases aéreas convencionales como desde pistas improvisadas o dispersas. Con un equipo reducido de mantenimiento y poca infraestructura, desde Saab afirman que es posible reabastecerlo y rearmarlo en menos de 20 minutos para una misión aire-aire, lo que le otorga una capacidad de respuesta inmediata.

Según la empresa nórdica, el caza ha sido diseñado para enfrentar a cualquier oponente, ya que incorpora tecnologías de vanguardia y sistemas avanzados que aseguran la superioridad aérea en contextos de combate complejo.

Cazas Gripen en formación de vuelo Saab

El avión incluye funciones de inteligencia artificial y una cabina equipada con una pantalla de área amplia (WAD), que optimizan la toma de decisiones del piloto y le brindan apoyo fundamental en operaciones complicadas. Esta pantalla ofrece información clara y organizada, lo que facilita la selección, empleo y guiado de armamento.

La aeronave integra una extensa variedad de sensores multidominio, capaces de recopilar y unificar datos en red. Esta fusión de información permite un análisis ágil y su transmisión en tiempo real, haciendo posible que el piloto tome decisiones críticas con rapidez, un factor esencial en la búsqueda de ventaja táctica.

El Gripen cuenta con diez puntos de montaje para armamento moderno y puede adaptarse con facilidad a nuevos misiles. En configuración estándar, puede portar hasta siete Meteor y dos IRIS-T.

En lo referente a guerra electrónica, el sistema sueco ofrece una cobertura total de 360° y capacidad de ataque electrónico, lo que le permite actuar en entornos fuertemente defendidos con alta probabilidad de supervivencia.

Además, Saab resalta que su arquitectura de aviónica innovadora le garantiza mantenerse vigente ante la evolución de la guerra moderna, aportando flexibilidad y efectividad tanto en misiones ofensivas como defensivas.