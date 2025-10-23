Amparo Valcarce: "La industria de defensa ya no es solo de plataformas; es una industria de capacidades"

La guerra en Ucrania resalta la importancia de capacidades industriales resilientes, lo que exige inversión en tecnologías estratégicas y planes industriales que integren a las pymes en la cadena de suministro.

El Ministerio de Industria prefinanciará con 4.600 millones de euros un plan que prevé una inversión total de 34.000 millones para catalizar la innovación dual y fortalecer la cadena de valor en defensa.

El Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa, aprobado en abril, moviliza 10.471 millones de euros y contempla 31 Programas Especiales de Modernización para reforzar capacidades militares y cambiar el modelo productivo de España.

Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, destaca la evolución de la industria de defensa hacia un modelo basado en capacidades, con un enfoque en soluciones modulares y la integración de pymes.

Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa ha puesto en valor la evolución del sector, que "La industria de defensa ya no es solo una industria de plataformas, sino una industria de capacidades”, en la que “las pymes aportan soluciones modulares, ágiles e interconectables”. Ha advertido, además, que “estas tecnologías no se improvisan; se desarrollan con años de anticipación y con inversión sostenida”.

Valcarce ha recalcado que los programas del Ministerio de Defensa “no son solo inversión en sistemas; son una palanca para el desarrollo económico e industrial de nuestro país”, y ha recordado que “un sistema es tan fuerte como lo sean todos los eslabones de la cadena”.

De ahí su llamamiento a la colaboración: “No podemos construir autonomía estratégica sin contar con ustedes”. “Queremos planes industriales que integren toda la cadena de valor, especialmente a las pymes”, ha asegurado la secretaria de Estado en la clausura del Foro "Los cimientos de la industria de defensa", organizado por la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide)

En su intervención enmarcó estas políticas en el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa, aprobado en abril de este año, que moviliza 10.471 millones de euros en ejecución y contempla 31 Programas Especiales de Modernización (PEM)

En este sentido, ha subrayado que uno de los pilares fundamentales del plan son los 31 nuevos PEM que buscan reforzar las capacidades militares, pero también llevar a cabo "una ola tecnológica que cambie profundamente el modelo productivo de España", que confía se asiente con fortaleza en la industria.

El plan, prefinanciado en 2025 por el Ministerio de Industria con 4.600 millones de euros, prevé una inversión global de 34.000 millones a lo largo de su vida útil. Valcarce destacó que este instrumento “constituye la hoja de ruta para catalizar la innovación dual —civil y militar— y fortalecer toda la cadena de valor, desde los proveedores críticos hasta los grandes contratistas”.

La secretaria de Estado de Defensa subrayó que “la defensa moderna se sostiene sobre una base industrial y tecnológica robusta, diversa y conectada, donde las pymes y startups son eslabones clave de la autonomía estratégica, la soberanía tecnológica y la cohesión territorial”.

“No hay autonomía estratégica sin pymes; no hay innovación sin quienes aportan soluciones ágiles, eficientes y de alto valor añadido”, afirmó Valcarce, insistiendo en la relevancia del tejido empresarial para la capacidad de respuesta del país.

"Queremos asegurar que en los programas especiales de modernización se integre a toda la cadena de valor", ha apuntado Valcarce, quien reiteró la necesidad de “una visión compartida y una colaboración público-privada para competir en Europa y en la OTAN”.

También destacó que “detrás de cada contrato público hay oportunidades reales que se traducen en empleo, cohesión territorial y soberanía tecnológica”.

Cultura industrial de defensa

Valcarce recordó que Aesmide, presidida por Gerardo Sánchez Revenga, agrupa 87 empresas —de las cuales 48 son pymes— con una facturación conjunta cercana a los 560 millones de euros. En este sentido, definió a la asociación como “un motor de alianzas, innovación y voz del tejido productivo de defensa”.

La secretaria de Estado cerró su intervención con una reflexión sobre el papel industrial del sector: “La cultura de defensa tiene su otra cara: la cultura industrial de defensa. Todos los que compartimos esta visión estamos construyendo el futuro de la defensa de España”.

Lecciones de Ucrania

Valcarce señaló que la guerra en Ucrania “ha evidenciado la necesidad de capacidades industriales nacionales y resilientes”. Según ha afirmado, la industria de defensa española “no es solo plataformas; es capacidades interconectadas con fuerte componente dual”.

El momento, ha dicho, “exige alianzas público-privadas, inversión sostenida en tecnologías estratégicas —como inteligencia artificial, sensores, ciberseguridad, robótica o guerra electrónica— y planes industriales que integren pymes para asegurar una cadena de suministro fuerte y sin debilidades estructurales”.