Por un solo voto, la Comisión de Defensa pide que el Congreso debata y vote el plan industrial de defensa

El diputado del PP, Agustín Conde, criticó la falta de consenso del Gobierno al aprobar el plan, mientras que Vox reclamó mayor transparencia en el proceso.

La proposición exige que cualquier modificación del plan sea discutida y votada en el Congreso y que el Gobierno informe trimestralmente sobre su ejecución.

El plan, que busca alcanzar el 2% del PIB en gasto de defensa, incluye una inversión adicional de 10.471 millones de euros.

La Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado, por un solo voto, una proposición para debatir y votar el Plan Industrial de Defensa en el pleno.

Por un solo voto de diferencia, PP, Vox y UPN han sacado adelante en la Comisión de Defensa del Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a debatir y someter a votación en el pleno el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado el pasado abril.

El plan contempla una inversión adicional de 10.471 millones de euros con el objetivo de avanzar hacia el cumplimiento del 2% del PIB en gasto en defensa.

La iniciativa, aprobada por un estrecho margen —18 votos a favor frente a 17 en contra—, también reclama que cualquier futura modificación del plan sea debatida y votada en el Congreso antes de su aplicación.

Además, insta a que el Gobierno comparezca en la comisión cada tres meses para informar sobre el grado de ejecución y remita, al menos 72 horas antes, un informe detallado sobre ejecución presupuestaria, así como la procedencia exacta de los fondos empleados y comprometidos.

En la defensa de la proposición, el diputado popular Agustín Conde ha denunciado que el Gobierno aprobó el plan sin consensuarlo con ningún grupo y, de haberlo hecho, "hubiera encontrado en el PP su mayor apoyo, aunque este grupo hubiese introducido algunas mejoras".

La iniciativa, ha asegurado, "solo quiere traer luz, taquígrafos y transparencia a un plan oscuro y tenebroso que prescinde de la labor de esta cámara".

Por Sumar, Txema Guijarro se ha mostrado de acuerdo con el contenido de la proposición y ha retado al PP a aclarar su posición respecto a la petición del presidente estadounidense, Donald Trump, de invertir en defensa el 5 % del PIB a cambio de votar a favor.

A su juicio, llegar a ese 5 % es "una absoluta locura, disparatada y peligrosísima".

No obstante, y al no obtener respuesta de los populares a su pregunta, Sumar ha votado en contra de la iniciativa.

El diputado de Vox Jacobo González-Robatto, que se ha mostrado a favor de la propuesta, ha criticado que el plan, que afecta directamente a la seguridad nacional, se haya construido sobre el secretismo político sin rendir cuentas al Congreso.

La diputada socialista Caridad Rives ha asegurado que el plan está funcionando, se está trabajando y se está invirtiendo y hay mecanismos de publicidad y transparencia "más que suficientes".

En cuanto a la falta de transparencia, ha recordado que hasta en cinco ocasiones la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, han comparecido en la comisión para informar sobre la inversión en defensa y el 2 % del PIB, y el propio presidente del Gobierno lo ha hecho en el pleno para explicar las líneas del plan.