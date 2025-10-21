Google denuncia operaciones de desinformación tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia

El informe de Google resalta la importancia de comprender cómo los agentes de amenazas explotan tensiones geopolíticas para perseguir sus objetivos políticos.

Estas tácticas de influencia intentan erosionar la confianza en el gobierno polaco y debilitar el apoyo internacional a Ucrania.

Las campañas de desinformación buscan proyectar una imagen positiva de Rusia y culpar a la OTAN y Occidente, presentando a Polonia como provocador.

Google Threat Intelligence Group (GTIG), el equipo de inteligencia de amenazas del gigante tecnológico, ha detectado una serie de operaciones encubiertas de información y campañas de desinformación impulsadas por actores prorrusos tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, ocurrida los días 9 y 10 de septiembre de 2025.

Según el informe de Google, la narrativa difundida en portales como Portal Kombat —también conocido como la “Red de Pravda”—, por el agente profuso ‘Doppelganger’ y en la publicación digital Niezależny Dziennik Polityczny, “sigue patrones habituales de la propaganda" en contextos de guerra, especialmente en la guerra híbrida.

El propósito de esta arma estratégica es influir en la mente del adversario y en la opinión pública con el fin de debilitarlo sin recurrir a un enfrentamiento directo. A través de la manipulación del debate social y de las creencias colectivas, se busca distorsionar la percepción de la realidad, obstaculizando el pensamiento crítico y dificultando la toma de decisiones informadas.

Por ello, desde GTIG advierten que la “movilización de activos encubiertos dentro del ecosistema de propaganda y desinformación de Rusia” tras el incidente con los drones indica que Polonia y, en general, los países aliados de la OTAN “seguirán siendo un objetivo prioritario de las actividades de influencia alineadas con Rusia”.

Se trata de campañas que persiguen varios objetivos, entre ellos “proyectar una imagen positiva de Rusia, deslindándola de toda responsabilidad”, y reforzar el relato que culpa a la OTAN y a Occidente, presentando a Polonia como un actor provocador.

También se han identificado —añade el informe— “mensajes dirigidos a erosionar la confianza de los ciudadanos polacos en su Gobierno y a debilitar el apoyo internacional a Ucrania”, al sugerir que las decisiones de Varsovia ponen en riesgo la estabilidad interna del país.

Google subraya que “las operaciones de información encubiertas y la difusión de desinformación son elementos cada vez más importantes dentro de los esfuerzos de los agentes alineados con el Gobierno ruso para promover sus intereses con el trasfondo de un conflicto”.

Ejemplos de coberturas relacionadas con la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco publicadas por la “revista política” (izquierda) y en medios sociales (derecha) vinculados a NDP. Google

El documento de GTIG concluye que estos actores “disponen de un ecosistema digital consolidado” y que su estrategia consiste en manipular la opinión pública con fines diversos, como “exagerar la eficacia de las acciones militares cinéticas” o “incitar al miedo, la incertidumbre y la duda entre segmentos vulnerables de la población”.

Tácticas de influencia

Y recuerdan que las tácticas de influencia encubierta cumplen varios objetivos. “En primer lugar, socavan la capacidad de una sociedad para comprender amenazas potenciales en tiempo real, inundando de ruido los canales informativos”.

A la vez, “sirven para moldear la realidad sobre el terreno y proyectar mensajes alineados con los intereses estratégicos del emisor, tanto en el ámbito interno como ante audiencias internacionales”.

Las observaciones anteriores ponen de relieve las tácticas empleadas por agentes de amenazas específicos alineados con Rusia en el contexto de las recientes incursiones de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

Sin embargo, coinciden en gran medida con las expectativas históricas de otros muchos agentes de amenazas con distintas alineaciones ideológicas a los que GTIG sigue la pista, que se han convertido en una poderosa arma de guerra en el contexto de los conflictos contemporáneos.

La publicaciónNiezależny Dziennik Polityczny (NDP), históricamente, ha utilizado como redactores o colaboradores a una serie de personas sospechosas de actuar bajo identidad falsa. La mayoría de ellos han tenido previamente cuentas en múltiples plataformas de redes sociales occidentales y blogs en polaco.

Para identificar cómo se manifiestan estas amenazas y para saber cómo mitigar su impacto potencial, desde Google insisten en que "es esencial entender cómo y por qué los agentes de amenazas maliciosos explotan las tensiones geopolíticas de perfil alto (y a menudo emergentes) para perseguir sus objetivos políticos".