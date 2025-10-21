El Fondo Europeo de Defensa bate récord con 410 propuestas para un presupuesto de 1.065 millones de euros

Los resultados de la convocatoria se anunciarán en abril de 2026 tras un proceso de evaluación exhaustivo de todas las propuestas.

El Fondo Europeo de Defensa (EDF) ha alcanzado un nuevo hito al recibir 410 propuestas de proyectos colaborativos en su convocatoria de 2025, la cifra más alta desde su creación en 2021.

Este volumen supone un incremento del 38% en comparación con 2024, lo que demuestra la creciente relevancia y atractivo del Fondo. Los 1.065 millones de euros disponibles en la convocatoria de 2025 han atraído tanto a actores industriales consolidados como a innovadores emergentes deseosos de colaborar en tecnologías de defensa de próxima generación.

Las propuestas presentadas evidencian un alto nivel de madurez tecnológica y un fuerte compromiso industrial en todas las áreas prioritarias del Fondo.

Entre los focos principales destacan los proyectos orientados al desarrollo de una nueva generación de radares y sensores militares, capaces de mejorar la defensa aérea y las capacidades de contramedida frente a drones.

En el ámbito digital, se incluyen iniciativas para la creación de sistemas avanzados de diálogo humano-IA, con el objetivo de apoyar la recopilación de inteligencia, la planificación operativa y la toma de decisiones tácticas.

En el entorno marítimo, varios proyectos apuntan a nuevas tecnologías de guerra submarina y a la creación de un “cloud” naval multidominio, destinado a facilitar el intercambio seguro de datos entre plataformas.

En el plano terrestre, las propuestas buscan integrar al soldado en el campo de batalla digital, desarrollando sistemas de nueva generación que reduzcan la carga física y cognitiva del combatiente.

Asimismo, el EDF 2025 contempla la puesta en marcha de una constelación espacial ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) basada en satélites pequeños y asequibles, equipados con múltiples sensores para ofrecer capacidades de observación, inteligencia y vigilancia en tiempo real.

Innovación y apoyo a pymes

Con el fin de estimular la innovación disruptiva y fomentar la entrada de nuevos actores en el mercado de la defensa, la convocatoria 2025 reserva más de 336 millones de euros dentro del European Defence Innovation Scheme (EUDIS). Esta línea de financiación está dirigida a pymes y start-ups que trabajen en el desarrollo, la creación de prototipos y la validación de tecnologías defensivas emergentes.

Todas las propuestas serán sometidas ahora a un proceso de evaluación exhaustivo, que incluirá revisiones de admisibilidad, elegibilidad y excelencia científica, además de una evaluación de los criterios de concesión y aspectos éticos, con la colaboración de expertos independientes.

Los resultados definitivos de la convocatoria se darán a conocer en abril de 2026, marcando un nuevo avance hacia la materialización de capacidades europeas de defensa más autónomas, innovadoras y competitivas.