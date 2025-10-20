La OTAN encarga a Saab la modernización del radar contrabatería Arthur de España por 49 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA La OTAN ha encargado a Saab la modernización del radar contrabatería Arthur del Ejército de Tierra español por 49,4 millones de euros. La actualización del radar Arthur permitirá una mayor movilidad operativa y precisión en operaciones de contrabatería, pudiendo localizar más objetivos a mayores distancias. El radar Arthur, en uso desde 2008, tiene un alcance de hasta 40 km y puede detectar hasta 100 proyectiles por minuto, clasificando el origen del fuego y el tipo de proyectil. El Gobierno español ha iniciado el programa Radar FI para desarrollar un sustituto nacional del Arthur, adjudicado a Indra con una prefinanciación de 24 millones de euros.

La Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) ha encargado a Saab la modernización de los sistemas de radar Arthur del Ejército de Tierra, con el objetivo de extender su vida útil. El valor del contrato asciende a 49,4 millones de euros, según ha detallado la empresa sueca este lunes a través de un comunicado.

De acuerdo a Saab, la actualización de este radar proporcionará una alta movilidad operativa y una operación de contrabatería precisa, lo que significa que se localizará un mayor número de objetivos a mayores distancias, pero con una firma electrónica reducida.

"Nos complace seguir reforzando la capacidad de localización de artillería de España, que es fundamental para alertar de los disparos entrantes y permitir un rápido fuego de contrabatería. El pedido es el primero de nuestros sistemas de radar que se realiza a través de la organización de compras de la OTAN, lo que supone un paso importante para nosotros", ha afirmado Carl-Johan Bergholm, director del área de negocio de Vigilancia de Saab.

El Ejército posee cuatro sistemas Arthur, adquiridos en 2007 mediante una inversión de 69 millones de euros. Los radares entraron en servicio un año después. Desde 2022, uno de estos sistemas se encuentra desplegado en Letonia, en el marco de la misión Presencia Avanzada Reforzada de la Alianza Atlántica.

El Arthur, desarrollado originalmente por Ericsson Microwave Systems, tiene un alcance de hasta 40 kilómetros, una precisión de entre diez a 30 metros, capacidad de discriminación del tipo de proyectil en vuelo y gran movilidad y agilidad de cálculo. España emplea estos radares montados sobre un camión Iveco. El radar solo precisa de dos efectivos para su operación: el conductor del vehículo y el operador.

El radar de Saab rastrea los proyectiles en pleno vuelo y, a su vez, localiza cañones y morteros y transmite su ubicación a la artillería. Asimismo, puede detectar 100 proyectiles en un minuto y seguir hasta ocho trayectorias de forma simultánea. Así, es capaz de clasificar el origen del fuego, el punto de impacto y el tipo de proyectil.

El sistema incorpora un navegador inercial que orienta la antena e incluye también un terminar remoto, un sistema de autochequeo que identifica fallas y un grupo electrógeno que asegura su autonomía.

Precisamente, esta última semana, el Gobierno dio luz verde al programa Tecnología de Onda Electromagnética Aplicada a la Seguridad Terrestre-Radares contrabatería (Radar FI), que persigue el desarrollo nacional del sustituto del Arthur. Con una prefinanciación de 24 millones de euros, el proyecto ha sido adjudicado a Indra.

Por su parte, la empresa liderada por Ángel Escribano ha postulado su radar multifunción MTR 5 como reemplazo natural del sistema de Saab. El diseño de Indra presenta un alcance superior a los 90 kilómetros y cuenta con una elevada capacidad de detección de blancos, tanto terrestres, navales y aéreos, incluyendo aquellos con una reducida firma radar, como es el caso de los drones.