Amparo Valcarce insiste en reforzar la industria de defensa para consolidar la "soberanía tecnológica" de España

Las claves nuevo Generado con IA Amparo Valcarce destaca la necesidad de reforzar la industria de defensa para consolidar la soberanía tecnológica de España y liderar en el futuro. España busca una autonomía estratégica en defensa, reduciendo dependencias externas y creando un ecosistema fuerte para la innovación y desarrollo tecnológico. El gobierno español planea dedicar el 2% del PIB al gasto en defensa, con un enfoque en capacidades operativas y participación en misiones de la OTAN. El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa destinará 10.471 millones de euros para fortalecer la industria de defensa y su impacto positivo en España.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha insistido en reforzar la industria de defensa para consolidar la "soberanía tecnológica" de España a través de inversiones en sistemas de ciencia, de investigación e innovación que permitan a nuestro país "liderar en el futuro".

Igualmente, ha asegurado que España está "decidida a jugar un papel de liderazgo" con una base industrial y tecnológica que genere "valor para el conjunto de la sociedad" y ha afirmado que, de esta manera, la inversión también creará innovación y empleo.

"Con capacidades tecnológicas propias, con una industria robusta, porque nuestra obligación es garantizar la paz de los ciudadanos españoles y europeos", ha explicado en el VII Foro de Defensa organizado por 'elEconomista'.

Valcarce ha insistido en la importancia de las inversiones en tecnología e incrementar la capacidad productiva en "sectores críticos", entre los que destaca "los sistemas terrestres, la electrónica, las comunicaciones y el espacio", buscando así "reducir dependencias externas".

Además, ha comentado que "no hay seguridad en Europa sin la industria europea" y ha expuesto que desde el gobierno buscan una "autonomía estratégica abierta" y consolidar una base industrial y tecnológica "más cohesionada" en Europa.

También ha explicado que los objetivos de España en Defensa son garantizar su autonomía tecnológica, crear empresas más competitivas en la industria de defensa y consolidara de manera "sostenible", para que así pueda "acceder a los grandes contratos de las adquisiciones conjuntas" a las que la Unión Europea ha reservado el 40% del presupuesto para las inversiones en defensa recogido en el Plan Safe.

Por otro lado, ha asegurado que la obligación del Ejecutivo es convertir la inversión en Defensa, 33.000 millones de euros en 2025 que suponen el 2,1% del PIB, en "una oportunidad para la creación de riqueza y bienestar" con una distribución "homogénea" del capital por toda España.

A su entender, es importante crear un "ecosistema fuerte" que permita a grandes empresas y pymes del sector tener continuidad en investigación y desarrollo.

"Estamos convencidos que la defensa es una oportunidad de país", ha añadido en cuanto a las posibilidades de inversión y la importancia de hacerlo de manera diversa.

4º país de la OTAN en capacidades

Por otra parte, la secretaria de Estado ha resaltado que España es el octavo país que más gasta en defensa en la alianza y el cuarto que más "aporta en capacidades operativas, participación en misiones, operaciones y actividades aliadas".

Ello demuestra, a su juicio, que el gasto financiero "con ser muy importante", es "solo uno de los indicadores" para evaluar la implicación de un país en la OTAN, ya que al dato cuantitativo hay que añadir el cualitativo, porque "si es importante la inversión, todavía lo es más que seamos capaces de invertir en capacidades operativas".

Valcarce ha aprovechado para subrayar la voluntad del Ejecutivo de "dedicar a gasto en defensa el 2% del PIB", y ha puesto en valor la contribución española "muy destacada y exitosa en las principales misiones" de la OTAN.

Tras afirmar que nuestro país comparte plenamente la visión de la UE en política de defensa, Valcarce ha insistido en la decisión del Gobierno de fortalecer las capacidades militares "porque entendemos que con ello seremos más útiles a los españoles, a Europa y, por supuesto, más útiles a la OTAN".



Ha reiterado el esfuerzo que se ha hecho, que se plasma en los 31 programas especiales de modernización incluidos en el plan industrial y tecnológico de la defensa, aprobado el pasado mes de abril, que "suponen un antes y un después".



No solo -ha apuntado- porque significan una "ola" de innovación tecnológica sino también un apoyo "fortísimo" a la industria española y el refuerzo de las capacidades de las Fuerzas Armadas para responder a las necesidades operativas de la OTAN.

Un papel más activo de Europa

En otro orden de cosas, el subdirector general de Estrategia Industrial de la Defensa, Vicente Torres Vázquez, ha clausurado la jornada afirmando que "Europa tiene que asumir un papel más activo en su propia defensa" y subrayando la importancia de la industria de defensa.

Asimismo, ha recalcado el "impacto positivo" del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa que destina 10.471 millones de euros al sector de la seguridad con el fin de consolidarlo en España, y que fue aprobado el pasado mes de abril.

A renglón seguido ha destacado que las inversiones sostenidas y a largo plazo ayudan a la "maduración tecnológica de capacidades estratégicas" y a la formación de una "cadena de valor" entre formaciones y empresas: "Nuestra capacidad innovadora y tecnológica depende de un sistema integrado de investigación, desarrollo y transferencia en el que las universidades juegan un papel insustituible".