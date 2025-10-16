ICEYE e IHI construirán una constelación de satélites para la Observación de la Tierra

Las claves nuevo Generado con IA ICEYE e IHI Corporation han firmado un contrato para construir una constelación de satélites de Observación de la Tierra destinada a aplicaciones civiles, comerciales y de seguridad. El pedido inicial incluye cuatro satélites y un sistema de adquisición de imágenes, con la opción de adquirir 20 satélites adicionales en fases futuras, comenzando en 2026. La colaboración busca combinar la tecnología SAR de ICEYE con la ingeniería de IHI para fortalecer las capacidades espaciales de Japón y responder a retos de seguridad nacional y social.

ICEYE, referente en operaciones de satélite con tecnología de Radar de Apertura Sintética (SAR) para la observación de la Tierra, e IHI Corporation, uno de los principales conglomerados japoneses en los sectores Aeroespacial y de Defensa, han firmado un contrato de adquisición para el desarrollo de una constelación de satélites de Observación de la Tierra destinada a aplicaciones civiles, comerciales y de seguridad.

IHI ha realizado un pedido inicial de cuatro satélites y el sistema de adquisición de imágenes asociado, con la opción de adquirir otros 20 satélites en una fase posterior. Se espera que estos primeros satélites comiencen a ponerse en servicio y a suministrar datos a partir de abril de 2026 aproximadamente.

Rafal Modrzewski, co-fundador y CEO de ICEYE, ha afirmado que “ICEYE ha establecido una estrecha relación con Japón desde 2018, basada en valores compartidos e innovación. Este acuerdo con IHI marca un nuevo hito en el fortalecimiento de nuestra colaboración y en la mejora de la seguridad y la resiliencia compartidas".

Además, subraya que "Al combinar la excelencia en ingeniería de IHI con la tecnología SAR de ICEYE, estamos permitiendo el acceso soberano a datos críticos de Observación de la Tierra y promoviendo el liderazgo de Japón en inteligencia Espacial”.

Por su parte, el presidente y CEO de IHI, Hiroshi Ide, destacó el compromiso de la compañía con la construcción de una sociedad más segura en un mundo en constante transformación. “En IHI nos comprometemos a contribuir a la creación de una sociedad segura en un entorno global que cambia rápidamente”, señaló.

Ide subrayó que, junto a ICEYE, la empresa afronta el desafío de generar nuevo valor mediante la aplicación de tecnología satelital de vanguardia.

“A través del desarrollo de una constelación de satélites de Observación de la Tierra, buscamos responder no solo a las necesidades en materia de seguridad nacional y económica, sino también a una amplia gama de retos sociales”, añadió.

El directivo afirmó que IHI aprovechará toda la capacidad de fabricación de su grupo para liderar el desarrollo de infraestructuras clave que —según dijo— serán “indispensables para la sociedad del futuro”.

Cuatro satélites iniciales

Los preparativos para dos de los cuatro satélites iniciales, que se montarán y probarán en Japón, ya están en marcha. Si los resultados de la demostración son satisfactorios, IHI tiene previsto adquirir los 20 satélites restantes por fases a partir del año fiscal 2026, con el objetivo de completar la constelación de 24 satélites para 2029.

El contrato es consecuencia del memorando de entendimiento (MOU) firmado entre ICEYE e IHI en mayo de 2025 para desarrollar conjuntamente la constelación y establecer instalaciones de producción nacionales en Japón.

Esta cooperación se basa en la visión compartida por ambas empresas de combinar la tecnología SAR y las capacidades de desarrollo rápido de satélites de ICEYE con la tradición ingeniera de IHI para impulsar las capacidades espaciales y de fabricación de Japón.