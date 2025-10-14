Santa Bárbara dice que sus sistemas ATP cadenas y Lanza puentes se ajustan mejor a los "requisitos técnicos" de Defensa

GDELS-Santa Bárbara Sistemas asegura que su oferta sobre los programas Sistema de obús autopropulsado (ATP) cadenas y Vehículos Lanza puentes VLP ruedas, es la que "cumplen en mayor medida los requisitos técnicos demandados por el Ministerio de Defensa".

Por ello, la empresa detalla en un documento las “16 razones para confiar en los sistemas ATP Cadenas y Lanza Puentes de SBS” como los más idóneos.

Entre los argumentos principales figuran el "cumplimiento estricto de los requisitos del Ministerio de Defensa", el hecho de que "SBS sea la única empresa española que ya dispone de las soluciones, la experiencia y las capacidades necesarias", y su aportación a la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica nacional, con una clara apuesta por la tecnología de desarrollo español.

La empresa subraya además que ambos sistemas cuentan con patentes europeas y españolas, y recuerda que mantienen propiedad industrial íntegramente española.

Igualmente, desde la compañía indican que cuentan con la "disponibilidad de capacidades actuales inmediatas para su desarrollo y fabricación".

Y señalan que "Tanto la fabricación del obús autoptopulsado (ATP), Nemésis como de los Lanza puentes ANACONDA puede iniciarse de manera prácticamente inmediata en las propias instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Trubia y Alcalá de Guadaíra y en colaboración con las empresas que componen la cadena de suministro de la compañía en toda España".

Además, subraya que "el Lanza puentes ANACONDA es un sistema totalmente interoperable desarrollado en España por

Santa Bárbara Sitemas que permite transportar todos los vehículos de la OTAN".

Por esta razón, "iniciará conversaciones con Indra en los próximos 15 días como coordinador con el fin de desarrollar el Plan Industrial y Tecnológico asociado a los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria.

Asimismo, recuerda que la propuesta de GDELS-SBS es la única basada en un modelo de cooperación, experiencia y tracción de todo el sector, incluyendo a todos sus socios en España: SAPA, EM&E e INDRA.

Programa Pizarro

Eso sí, la compañía ha agradecido al Gobierno que haya "confiado en ella como contratista principal (prime contractor) del programa Pizarro y ponga en valor nuestra tecnología "y nuestras capacidades actuales inmediatas y nuestra contribución a la soberanía tecnológica nacional y europea.

El programa de actualización de los Pizarro, "basados en la plataforma ASCOD y desarrollados y fabricados en España por Santa Bárbara Sistemas, constituye un hito para la modernización del Ejército de Tierra", ya que no solo extiende su vida útil, sino que implementará mejoras tecnológicas que permiten obtener el máximo rendimiento de los recursos de los que ya disponen las Fuerzas Armadas.

Asimismo, considera muy positivo el impulso definitivo al VAC a través de Tess Defence, en el que SBS tiene una participación protagonista tanto en el aspecto tecnológico como de fabricación.