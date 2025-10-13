Un dron ruso impacta contra un sistema de defensa aérea ucraniano desconocido﻿, equipado con cohetes APKWS

Las fuerzas armadas rusas han difundido imágenes que, según aseguran, muestran la destrucción de un sistema de defensa aérea ucraniano hasta ahora no documentado, equipado con cohetes APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System).

El material gráfico y las descripciones difundidas por medios rusos respaldan esta versión.

El incidente habría ocurrido a unos 50 kilómetros del frente, donde un dron de reconocimiento ZALA Lancet identificó lo que parecía ser una plataforma de defensa aérea montada sobre un camión.

Las fuerzas rusas aseguran que el objetivo era un camión militar DAF modificado con un sistema improvisado de lanzamiento y control de fuego, capaz de disparar cohetes guiados.

En un video difundido por canales militares rusos, se observa a una munición merodeadora Lancet impactar contra el vehículo, provocando un incendio.

Las imágenes sugieren que el sistema no contaba con blindaje ni camuflaje, y que el misil golpeó la parte superior de la estructura del lanzador.

Medios rusos informaron que el lanzador podría haber sido modificado para emplear proyectiles APKWS, cohetes guiados por láser desarrollados originalmente por BAE Systems y ampliamente utilizados en las fuerzas de la OTAN para ataques de precisión.

Aunque suelen lanzarse desde helicópteros o aviones de ala fija, estos cohetes también han sido adaptados para su uso en plataformas terrestres.

Según las mismas fuentes, el sistema, montado sobre un camión, incorporaría un conjunto propio de sensores electroópticos y un designador láser, lo que le permitiría detectar, seguir y atacar objetivos aéreos de forma autónoma o semiautónoma.

En las imágenes difundidas no se aprecian marcas identificativas ni componentes visibles de radar, lo que refuerza la hipótesis de que se trate de una solución modular o improvisada, y no de un sistema de defensa aérea producido en fábrica.