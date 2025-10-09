Margarita Robles, sobre el programa SILAM: "El sistema va a estar dentro de plazo y con material y tecnología españolas"

La ministra Margarita Robles, junto a Amparo Valcarce, en la visita a Astorga Ministerio de Defensa

El programa del lanzacohetes SILAM es uno de los afectados por el embargo a la tecnología militar de Israel recién aprobado en el Congreso de los Diputados.

En 2023, el Ministerio de Defensa adjudicó a las españolas EM&E y Rheinmetall Expal el desarrollo del sistema, empleando como base el PULS de la compañía israelí Elbit Systems.

Hace unas semanas, de forma sorpresiva, la adjudicación quedó anulada en Plataforma de Contratación del Estado junto a otros programas basados igualmente en tecnología de compañías con sede en Israel.

Con este escenario tan complejo, la ministra de Defensa Margarita Robles ha afirmado hoy en Astorga que "el sistema va a estar dentro de plazo con material y tecnologías españolas".

"En ningún caso, el tema del embargo [a Israel] va a afectar a las capacidades de este Regimiento", en referencia al Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña Nº 63, donde ha estado esta mañana Robles junto a la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

El contrato de suministro del Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM) tenía un valor estimado de 576 millones de euros y fue aprobado por el Ministerio de Defensa a mediados de diciembre de 2023, dos meses después del ataque de Hamás a Israel.

Una de las claves del lanzacohetes es que se basa en el PULS, un sistema de la israelí Elbit Systems. Fuentes de EM&E indicaron a EL ESPAÑOL que la fórmula acordada por las españolas pasaba por la transferencia plena de tecnología desde la compañía israelí.

De esta forma, los contratistas podían adaptar el sistema a las necesidades españolas, como la integración de sistemas propios y de munición personalizada.

Por el momento y tras la cancelación en la Plataforma de Contratación, desde el Ministerio de Defensa no se ha hecho público qué sistemas en particular van a emplearse como sustituto del SILAM original.

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) es la encargada de realizar ensayos de fuego real del SILAM —y de la mayoría de sistemas de artillería— y tiene planeados varios ensayos en las próximas semanas.

Los planes del Ministerio de Defensa para la recepción de las tres primeras unidades contemplaban el último trimestre de este 2025. Mientras que el resto de los 9 lanzadores se esperaban para el próximo 2026, dando así el total de 12 que se adquirieron.