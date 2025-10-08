Miguel Ángel Morell, nuevo director general de MRO holding

MRO holding, creado en 2025 por Corporación Financiera Azuaga e Hyperion Fund tras la integración de Gestair, Brok-air Aviation Group y ATS Aviation, anuncia el nombramiento de Miguel Ángel Morell como nuevo director general.

Su incorporación refuerza el plan estratégico del holding para consolidarse como operador europeo de referencia en mantenimiento, reparación y operaciones de aeronaves civiles y militares.

El holding confía en que la experiencia y visión estratégica de Morell contribuirán decisivamente a consolidar su plan de expansión, así como a reforzar su posicionamiento como operador europeo de referencia en mantenimiento y operaciones aeronáuticas.

Morell cuenta con una amplia trayectoria consolidada en la industria aeronáutica y de defensa, iniciada en CASA como ingeniero de cálculo estructural, hasta convertirse en responsable del área de estructuras.

A continuación, se incorporó a Airbus Military, donde desarrolló una extensa trayectoria profesional de más de dos décadas y ocupó cargos como Head of Structures and Design, vicepresidente del programa MRTT australiano, senior VP de Ingeniería y Tecnología y Head of Operations.

Lideró algunos programas estratégicos como el avión de transporte militar A400M o los derivados militares de Airbus.

Más tarde se incorporó a TESS Defence, donde asumió la dirección de programas y de ingeniería del vehículo blindado 8x8 VCR, llegando a ser director general de la compañía, cargo que durante el último año y medio compatibilizó con el de Chief Technology Officer de Indra.

Su experiencia internacional se completa con una amplia participación en consejos de administración de las filiales de Airbus en Polonia, Brasil, Indonesia y España, así como en el consorcio multinacional europeo Eurofighter GMBH.

Compromiso con la industria

Ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, Miguel Ángel Morell ha complementado su formación con programas de liderazgo, estrategia y gestión en Harvard, EOI y PMI.

A lo largo de su destacada trayectoria, ha recibido la Cruz del Mérito Aeronáutico (2012) y el premio Ingeniero del Año (2014) del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos.

Entre 2010 y 2014 presidió la Australian Spain Business Association y ha participado activamente en foros internacionales como Clean Sky, Eurocae y TEDAE.

En el ámbito académico, colabora con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Carlos III, además de intervenir regularmente en conferencias y publicaciones especializadas.