Robles expresa a Indra su preocupación por los retrasos del 8X8 'Dragón' para el Ejército de Tierra

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado a Indra su preocupación por los "sucesivos retrasos" del programa de Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8X8 para el Ejército de Tierra, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Ante el continuo incumplimiento de los plazos incluidos en el contrato 8X8 'Dragón', el Ministerio de Defensa ha señalado que "se reserva las acciones oportunas".

Este mensaje ha sido trasladado por la propia titular del Ministerio, así como la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat, al presidente de Indra, Ángel Escribano, y al consejero delegado de la firma, José Vicente de los Mozos, en una reunión mantenida este martes en las oficinas de la compañía.

El contrato relativo al programa de vehículos 8X8 'Dragón' se suscribió el 25 de agosto de 2020 con el consorcio Tess Defense, liderado por Indra desde el mes de julio de ese mismo año.

Este contrato acumula retrasos significativos respecto al calendario inicialmente acordado. No se cumplieron los objetivos de entrega fijados para 2024 y la transferencia de vehículos ha sido reprogramada varias veces, desplazando los plazos a lo largo de 2025 y años siguientes.

El Ministerio de Defensa ya ha impuesto sanciones económicas al consorcio fabricante por las demoras y el incumplimiento de hitos técnicos, y la preocupación por esta situación ha sido reiterada públicamente por ámbitos políticos y por la propia ministra de Defensa.

En abril de 2025 solo se ha recibido un pequeño lote de unidades, lejos de las 92 prometidas para 2024, y aún están pendientes de pruebas y certificación antes de entrar en servicio.

Se espera que la entrega total de las 348 unidades contratadas se retrase hasta al menos 2027, con reprogramaciones anuales que todavía podrían variar según la evolución técnica y logística.

El consorcio Tess Defence, integrado por Indra, Santa Bárbara Sistemas, SAPA y Escribano Mechanical & Engineering, se encuentra bajo presión para acelerar el ritmo de producción y cumplir con los requisitos exigidos por la cartera que encabeza Margarita Robles.