Las industrias de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio elevan su facturación a 16.153 millones en 2024

Presentación del Informe de PwC para TEDAE sobre el ‘Impacto económico y social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio en España’ TEDAE

Madrid ha acogido hoy la presentación del informe "Impacto económico y social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio", elaborado por la consultora PwC para TEDAE. El estudio, que toma como referencia los datos de 2024, refleja la pujanza de estos sectores en la economía española: su facturación conjunta alcanzó los 16.153 millones de euros, un 16,2% más que el año anterior.

El dinamismo se extiende a todos los sectores, con aumentos de doble dígito. En este sentido, Aeronáutica es la industria que ha generado mayor crecimiento, con 11.370 millones de euros facturación en 2024, lo que supone un 14,5% más respecto a 2023.

Por su parte, Defensa y Seguridad alcanza los 9.364 millones de euros, un 16,4% más que en 2023. En cuanto a Espacio, la facturación ascendió a 1.293 millones de euros, un 14,9% más que en 2023.

Los sectores de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio son grandes catalizadores de crecimiento económico que se extiende a lo largo de una amplia cadena de suministro diversificada, lo que fomenta el desarrollo regional, la innovación y la especialización tecnológica de la economía española.

En 2024, la aportación al PIB de estas industrias fue de 21.919 millones de euros, equivalente al 1,4% del PIB nacional y al 12,9% del PIB industrial de España.

En cuanto a la contribución fiscal de las compañías que forman TEDAE, el informe apunta a una recaudación de 7.399 millones de euros, lo que representa un 2,5% de los ingresos tributarios en España.

Las industrias integradas en TEDAE se consolidan como uno de los grandes motores de empleo cualificado en España, destacando por sus elevadas tasas de productividad y estabilidad.

260.050 empleos

Según los datos recogidos en el informe correspondiente a 2024, el sector genera un total de 260.050 puestos de trabajo, incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos.

La fuerza tractora de estas industrias resulta especialmente significativa: por cada empleo directo creado, se generan 3,5 puestos adicionales en el conjunto de la economía nacional.

A la vista de estos datos, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha señalado que “gracias a las cifras de este nuevo informe podemos afirmar que los sectores de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio se han consolidado como pilares fundamentales de la economía española.”

Facturación consolidada de las industrias representadas por TEDAE TEDAE

Además, ha puesto en valor el papel de TEDAE como “protagonista principal de esta transformación, situando a España en una posición de relevancia dentro del marco europeo e internacional”. Y ha afirmado que “el Gobierno y el Ministerio de Defensa asumen tres compromisos: la innovación tecnológica, la apuesta por PyMEs y startups y una presencia equilibrada en todas las comunidades”.

Por su parte, el presidente de TEDAE, Ricardo Martí Fluxá, ha destacado que “estas cifras muestran fortaleza, pero también demuestran compromiso, porque más allá de los números está nuestro verdadero valor, el efecto tractor. Cada euro invertido en estas industrias multiplica su impacto en la economía nacional, activa cadenas de suministro y abre oportunidades a PyMEs y startups en todo el país”.

I+D+I

Además de su valor estratégico, estos sectores destacan por su fuerte apuesta por la innovación tecnológica y por el desarrollo de soluciones clave para la competitividad y soberanía industrial.

En este sentido, el informe de PwC para TEDAE señala que la inversión total en I+D+I, directa e indirecta, de las empresas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio ascendió a 2.614 millones de euros en 2024, lo que equivale al 29,5% de la I+D+I total del sector industrial de España.

En los últimos 20 años, España ha mejorado su posición en materia de I+D+I ganando 10 posiciones y situándose en el 14º puesto.

La complejidad económica derivada del elevado nivel tecnológico y la sofisticación de los productos de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio contribuyen de manera decisiva al desarrollo económico y la posición destacada dentro del panorama internacional.

9.931 millones en exportaciones

Las exportaciones de las industrias que agrupa TEDAE siguen ganando protagonismo, representando en 2024 un valor de 9.931 millones de euros, equivalente al 61% de su facturación total. Este crecimiento contribuye de manera notable a la balanza comercial española, ayudando a reducir el déficit en un 12,1%, según revela el último informe elaborado por PwC.

Jordi Esteve, socio responsable de Economics en PwC, y Bernat Figueres, socio responsable de Strategy&, que han señalado que “la aportación económica del sector no se mide solo en volumen, sino también en calidad, puesto que se producen bienes de alto valor añadido, con una complejidad económica y tecnológica sustancial, que ayuda a consolidar empleo cualificado, a fortalecer la competitividad industrial y la autonomía tecnológica del país”.

Estas industrias se enfrentan a un panorama global marcado por cinco grandes mega tendencias que están transformando la política, la economía, la sociedad y el sector industrial.

El cambio climático, con el aumento de temperaturas, el nivel del mar y eventos extremos, representa un desafío urgente y creciente. A su vez, la disrupción tecnológica está revolucionando la productividad y las relaciones entre personas y empresas, ampliando las aplicaciones industriales y comerciales.

La inestabilidad social, caracterizada por la polarización y una presión ciudadana más intensa, junto con la fragmentación del orden mundial —que se traduce en una competencia geopolítica más intensa y un debilitamiento de los marcos internacionales— obligan a las industrias a buscar mayor autonomía y resiliencia.

Asimismo, los cambios demográficos, como el envejecimiento de la población y la escasez de talento cualificado, añaden una nueva capa de complejidad al entorno en el que operan estas industrias.

PyMEs: un ecosistema industrial dinámico y tractor

Los sectores asociados a TEDAE combinan la solidez de grandes polos industriales con una red de PyMEs distribuidas por todo el territorio, articulando así un tejido empresarial diverso y descentralizado con importante efecto tractor.

En 2024, las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, País Vasco, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha concentraron más del 80% de la facturación consolidada de la industria y del empleo directo, lo que pone de manifiesto el peso de esta red industrial.

Estas cifras demuestran cómo las industrias que TEDAE representa favorecen la cohesión territorial y la diversidad empresarial. Las PyMEs adquieren mayor protagonismo en regiones como la Comunidad Valenciana o Navarra, donde las empresas suman cerca de 100 millones de euros de facturación.