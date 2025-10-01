Margarita Robles cree que la industria europea de defensa "no tiene capacidad" para absorber el 5% del PIB

La Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a poner en duda que los países que conforman la OTAN inviertan el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB) en defensa hasta 2035 y ha señalado que el verdadero problema no es acometer la inversión sino que la industria europea no dispone en estos momentos de la capacidad necesaria para absorber el gasto.

"Tuviera los miles de millones que tuviera, y luego me voy a referir someramente a España, la industria europea no tiene capacidad de absorber ese gasto", ha dicho en un acto en el Cercle d'Economia al que han asistido los consellers de la Generalitat Albert Dalmau (Presidencia) y Miquel Sàmper (Empresa y Trabajo).

Eso sí, la ministra ha reconocido que la industria armamentística de Europa está creciendo, ha asegurado que aún le queda un largo camino por delante para alcanzar los niveles de la industria americana.

Robles ha detallado que este año Europa invertirá 381.000 billones de euros en defensa, el equivalente al 2,1% del PIB, y que no todos los países tienen el potencial de Alemania, Francia, Italia o Polonia. Y, en este sentido, ha remarcado la importancia de potenciar la industria a nivel comunitario.

Y ha recordado que en 2018 el gasto en defensa era del 0,9% del PIB y que este año se alcanzará el 2%: "Cuando llegué al Ministerio no había ni munición ni fragatas ni submarinos ni carros de combate".

Preguntada por el público sobre la situación de la guerra en Ucrania, Robles ha respondido que el presidente ruso, Vladímir Putin, "no tiene prisa". En cambio, "Ucrania es un país que necesita acabar la guerra" y tiene una opinión pública que está muy cansada, y la ministra ha mostrado su decepción con Trump por su incapacidad de poner fin a la guerra, ha asegurado.

También ha explicado que las conversaciones de paz dependen de los territorios que Rusia ha ocupado, y que Ucrania "quiere garantías", que pueden pasar por vincularse con la UE pero no con la OTAN.

Asimismo, la Ministra de Defensa ha destacado que en los países bálticos se viven una situación de "auténtico terror" por la amenaza rusa, mientras que en los países del sur se tiene una percepción distinta

No afectará al gasto social

A lo largo de su intervención, Margarita Robles ha querido dejar bien claro que la inversión en materia de defensa no irá en detrimento del gasto social. "Cuando inviertes en defensa, apuestas por la creación de puestos de trabajo y fomentar la industria, si no hay paz y libertad, no hay salud pública ni educación", ha defendido.

Robles ha recordado que ya el pasado año el incremento del gasto militar a raíz de la guerra en Ucrania no comportó que España recortara en gasto social y ha garantizado que, de cara al próximo año, haya o no presupuestos, tampoco se reducirá la inversión social.

En este contexto, ha subrayado la importancia de vincular la inversión a promover que la industria de la defensa sea puntera en tecnología, innovación y ciberseguridad.

También ha explicado que la intención del ministerio es que en "todas las comunidades autónomas y municipios haya empresas de defensa".

Desarrollar la industria de la defensa

La Ministra de Defensa ha sacado pecho del Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa, que contempla una inversión de 10.471 millones de euros para este año con el objetivo de alcanzar el objetivo de gasto militar del 2%.

"Las políticas de disuasión son fundamentales", ha señalado Robles.

Según Robles, con la guerra en Ucrania, Europa "es consciente" de que es "imprescindible" invertir en defensa y que debe valerse "por ella misma, potenciando su industria", aunque ha reconocido que en este ámbito "queda mucho por hacer en la cultura europea de seguridad y defensa común".