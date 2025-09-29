El presidente del Consejo Europeo respalda más gasto en defensa para que la UE sea "autónoma" e "influyente"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha respaldado la vía de aumentar la inversión en defensa, como están haciendo los socios de la UE, si es que Europa quiere ser libre, autónoma, influyente y que su voz se escuche.

Durante su discurso al recibir el premio Fórum Europa, en una ceremonia presidida por Felipe VI en el Teatro Real, Costa destacó que Estados Unidos, el principal aliado de Europa hasta ahora, "está cambiando mucho y está tratando de cambiar el orden mundial que surgió de las ruinas de la II Guerra Mundial".

Costa también ha subrayado que la UE "es hija de ese tiempo" y tiene en su ADN "la cooperación, el diálogo y el multilateralismo", además de principios como la democracia, la igualdad, los derechos humanos y "un sistema comercial justo y predecible". "Y no vamos a renunciar a ello", advirtió.

En este nuevo mundo "más peligroso y más áspero", ha asegurado hay que defender el modelo europeo: "cuando nuestros aliados nos inspiran menos confianza y nuestros adversarios incrementan sus amenazas, tenemos que ser capaces de valernos por nosotros mismos".

"Si queremos ser libres y autónomos, no podemos depender militarmente de otras potencias" y si Europa quiere ser influyente y que se le escuche, por ejemplo en Oriente Medio, ha subrayado el presidente del Consejo Europeo. "No va a ser suficiente con enarbolar grandes principios, emitir comunicados o blandir nuestro poder económico".

"El poder blando por sí solo", ha afirmado el presidente del Consejo Europeo, "no basta en un mundo, donde, cada vez más, prevalece el poder duro".

Costa, que ha puesto en valor el pasado común y compartido de España y Portugal a raíz de que ambos países conquistaran la democracia, ha señalado que la UE es ahora el proyecto de ambos como el de otros 25 socios y el de quienes merecidamente aspiran a sumarse a la Unión.

"Problemas y decepciones"

También ha hablado de los "problemas y decepciones", a veces frustración, que puede generar la Unión, pero ante esto, ha llamado a hacerse dos grandes preguntas: la primera, si por separado, sin el mercado único o sin la libertad de movimientos, Europa podría tener mayor capacidad de negociar con EEUU o ser "un aliado indispensable" de Ucrania contra la guerra de agresión de Rusia.

Por separado, se ha preguntado también, si la UE podría tener más influencia para detener "la inaceptable barbarie en Gaza".

"No, no lo haríamos mejor por separado", ha respondido a su primera pregunta, dando paso a una segunda cuestión sobre cómo mejorar el proyecto europeo.

Y su respuesta ha sido que Europa debe avanzar, transformarse y atreverse para mirar más allá y para conseguirlo debe, a su juicio, guiarse por tres grandes principios: "unidad, solidaridad e imaginación".

Por su parte, el rey Felipe VI ha vuelto a hacer este lunes una defensa de una Europa unida frente a las voces contrarias a sus principios y ha animado a no retroceder. "Sigamos unidos, sigamos adelante". Y ha recordado su fe en Europa y en su senda de progreso que, con todas las dificultades externas e internas, es, ha dicho, el mayor y más exitoso proceso de innovación y transformación de gobernanza en el mundo.

En la ceremonia, ha sido el exjefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien ha presentado al galardonado, destacando su carisma y subrayando que su voz, como presidente del Consejo Europeo, "tiene que resonar fuerte" en este momento en el que los europeos se recrean "un poco" en sus debilidades en lugar de hacerlo en sus fortalezas.

Unas "fortalezas", ha asegurado, que deben ser utilizadas "como palanca" para seguir avanzando, "como tú, António, has hecho en los cargos que has ocupado", desde primer ministro de Portugal pasando por alcalde de Lisboa o ministro en varios gobiernos de tu país.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que ha intervenido por videoconferencia, ha recalcado que nadie como António Costa "ejemplifica" el espíritu europeo.