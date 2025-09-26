Alemania invertirá 35.000 millones de euros en la defensa espacial: "Rusia y China son nuestros vecinos aquí"

Ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, durante su intervención explicando el plan espacial Ministerio de Defensa de Alemania

El espacio ha pasado de ser uno de los grandes olvidados de los dominios de la guerra a convertirse en objetivo primario y crítico. La amenaza perpetua de China y Rusia —las principales potencias junto a EEUU— ha conducido a la adopción de medidas urgentes por parte de algunos países como Alemania.

El ministro de Defensa del país europeo, en un discurso realizado este pasado jueves, recalcó que cualquiera que ataque las redes satelitales "puede paralizar estados enteros".

"Comunicación, observación de la Tierra, pronóstico meteorológico, navegación: el espacio abre muchas posibilidades", según recalcó el ministro alemán Boris Pistorius.

Sin embargo, "no es solo un espacio para la ciencia y la observación, sino también un lugar donde acechan conflictos y amenazas". También señaló que cada vez más países utilizan el escenario espacial para expandir su influencia geopolítica sin restricciones.

Para reforzar sus capacidades, Alemania invertirá 35.000 millones de euros de aquí al 2030 en la implantación de sistemas que garanticen su independencia y acceso a capacidades espaciales.

Las medidas que se llevarán a cabo con este presupuesto serán, entre otras, el fortalecimiento de los sistemas contra interrupciones y ataques, mejor conocimiento situacional mediante radares, telescopios y el futuro uso de satélites centinela o la creación de redundancias.

Otro de los puntos esenciales es mantener las capacidades de transporte al espacio aseguradas y disponibles bajo demanda, probablemente la tarea más complicada de todas.

"Aquí apostamos por una combinación de pequeños vehículos de lanzamiento para misiones flexibles, pero a medio plazo también vehículos de transporte pesado europeos, sin los cuales no será posible", explicó el ministro.

Por último, Pistorius explicó la necesidad de crear un centro de operaciones de satélites militares dedicado que se encuadre dentro del Comando Espacial de las Fuerzas Armadas.

"Todos dependemos de los datos que viajan a través de la órbita", aseguró Pistorius. "Cada ataque a satélites no sólo afecta a los militares o a la industria espacial: afecta a millones de personas".

"Los conflictos del futuro ya no se limitarán a la superficie terrestre ni a las profundidades marinas", recalcó. "También se librarán abiertamente en órbita". El ministro señaló que la paz y la seguridad "no pueden darse por sentadas" y "deben defenderse".

Rusia y China

"En el espacio no hay fronteras ni continentes", ha recalcado el ministro Pistorius. "Rusia y China son nuestros vecinos directos allí".

En los últimos años, los dos países han expandido sus capacidades bélicas en el espacio, según apuntan en un comunicado del Ministerio de Defensa alemán. Pueden interferir, cegar, manipular o destruir cinéticamente satélites.

Asimismo, el espacio también determina los campos de batalla en tierra, mar y aire; siendo un pilar fundamental para la recolección de información y asuntos de inteligencia. Por lo tanto, explican desde el Ministerio, su uso sin trabas es un factor clave para el éxito de las operaciones militares integrales.

Durante su intervención Pistorius explicó que las Fuerzas Armadas alemanas ya se ven afectadas por ataques de interferencias, que no solo se dirigen contra las tropas, sino también contra la economía y la sociedad en su conjunto.

Una interrupción del servicio de posicionamiento satelital podría significar "que los aviones no puedan encontrar sus rutas, los barcos estén en peligro o que los bancos ya no puedan sincronizar sus transacciones".

"Los sistemas espaciales son la base de nuestra fortaleza económica y prosperidad actual y futura", afirmó Pistorius. "Proteger los intereses, la seguridad y la libertad de Alemania en el espacio también requiere rapidez, un enfoque de todo el gobierno, innovación y una estrecha cooperación internacional".

Asimismo, el ministro afirmó que "el espacio no tiene fronteras, así que no deberíamos trazarlas cuando se trata de nuestra seguridad común".