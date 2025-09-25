Rheinmetall reforzará las capacidades defensivas de Letonia con una nueva planta de municiones

Rheinmetall, el mayor productor de municiones de Europa, planea ampliar su capacidad con la construcción de una nueva planta en Letonia, lo que también reforzará la defensa del país báltico en un contexto de creciente tensión en el flanco Este.

Según ha informado la compañía, este jueves se firmó en Hamburgo, en presencia de la primera ministra letona, Evika Silina, una declaración de intenciones o MoU (Memorandum of Understanding, por sus siglas en inglés).

La instalación será operada por una empresa conjunta, cuyos accionistas serán Rheinmetall Waffe Munition GmbH con un 51% de las acciones, mientras que la Corporación Estatal de Defensa de Letonia tendrá el resto (49%).

Para la planta, que tendrá una capacidad anual de varias decenas de miles de proyectiles de artillería, se invertirán 275 millones de euros en Letonia y se crearán alrededor de 150 puestos de trabajo. Con la construcción de una línea de producción propia de munición de 155 mm, Letonia da un paso más para reforzar su capacidad de defensa.

El grupo, que cotiza en el DAX alemán, ha diseñado estos ambiciosos planes en respuesta al notable incremento de la demanda por parte de la Bundeswehr, otros ejércitos occidentales y las fuerzas armadas de Ucrania, ante la creciente amenaza que representa Rusia.

La compañía, comprometida con el refuerzo de la capacidad defensiva europea, anunció que a partir de 2027 espera producir anualmente cerca de 1,5 millones de proyectiles de artillería en sus distintas plantas, lo que supone un salto cualitativo respecto a los volúmenes previos al conflicto en Ucrania.

"Con esta nueva planta de producción, ampliamos nuestra posición como fabricante líder mundial de munición de artillería", declaró el director general de Rheinmetall, Armin Papperger. "Estoy convencido de que podremos establecer alianzas similares para la producción de municiones en otros países".

Por su parte, Silina afirmó: "La firma de esta declaración de intenciones es un paso claro para fortalecer la seguridad de Letonia y el desarrollo de nuestra industria de defensa".

Rheinmetall inauguró a finales de agosto una nueva planta en Unterlüß, Baja Sajonia, que, a plena capacidad, se convertirá en la mayor fábrica de municiones de Europa.

El grupo también produce proyectiles de artillería en España. Asimismo, planea construir instalaciones similares en Lituania, Rumanía y Bulgaria. Incluso en Ucrania podría establecerse una planta.

Ante la guerra de Rusia contra Ucrania, el grupo con sede en Düsseldorf está ampliando estratégicamente su capacidad productiva. Rheinmetall suministra armas y municiones a Ucrania.

Auge armamentístico

La guerra entre Rusia y Ucrania ha marcado un punto de inflexión en la política industrial y de defensa europea. El rearme y la modernización de las fábricas de municiones responden a la necesidad de reabastecer los arsenales y aumentar la preparación militar de Europa frente a amenazas externas.

El auge está disparando el crecimiento de Rheinmetall, y la compañía alemana no tiene intención de frenar. Tras consolidarse como uno de los mayores fabricantes de munición de Europa, la firma planea ampliar su alcance hacia el mar con la entrada en la construcción de buques de guerra, un paso que dará tras la adquisición de la división militar del grupo Lürssen de Bremen.

La estrategia de expansión de la compañía se apoya también en sólidas alianzas internacionales. En Italia, la compañía de Düsseldorf quiere producir tanques en colaboración con el grupo Leonardo, mientras que en Estados Unidos trabaja junto a Lockheed Martin en el desarrollo de misiles y aviones de combate.