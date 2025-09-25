En marcha el Plan Nacional de Helicópteros firmado por Airbus y el Gobierno en mayo: 2.120 M por 105 aeronaves

El Plan Nacional de Helicópteros es uno de los conjuntos de programas más importantes de los que ha impulsado el Ministerio de Defensa en los últimos tiempos.

Como parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, la cartera de Margarita Robles rubricó el acuerdo con Airbus Helicopters el pasado mayo, donde se incluyeron algunos proyectos de renovación de flota y ampliación de capacidades en el ramo del ala rotatoria.

Los cuatro programas que componen el Plan Nacional de Helicópteros son: Movilidad Aérea de Última Generación, H135 Fase 2, Helicóptero Ligero Multipropósito para Acciones Formativas y Helicóptero Multipropósito.

"Este acuerdo supone un paso fundamental para la modernización de las Fuerzas Armadas españolas y el fortalecimiento de la industria aeronáutica nacional con el fin de situarnos a la vanguardia de la defensa a nivel europeo", según declaró Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa.

"La colaboración con Airbus Helicopters es esencial para garantizar la soberanía estratégica de España en el sector de los helicópteros e impulsar el desarrollo tecnológico e industrial del país", prosiguió en el momento de la firma.

Un helicóptero NH90 Ejército del Aire Omicrono

Asimismo, desde Airbus Helicopters España, su consejero delegado Fernando Lombo, destacó que el suministro de helicópteros será fundamental para la seguridad, la protección y la defensa de los valores españoles.

"Estamos comprometidos con proporcionar las capacidades más avanzadas a las Fuerzas Armadas españolas y con contribuir al crecimiento de la industria aeronáutica española con importantes inversiones en tecnología e innovación", afirmó el directivo.

NH90

El Programa Movilidad Aérea de Última Generación tiene como protagonista al modelo NH90 de Airbus Helicopters. Se trata de una plataforma con presencia desde hace años en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y el objetivo de las próximas incorporaciones es la sustitución de las flotas obsoletas.

"El Ejército de Tierra dispone de un helicóptero de maniobra y transporte táctico como principal misión para el soporte en la variedad de despliegues requeridos, además de las operaciones especiales", según recoge el BOE.

Por su parte, el Ejército del Aire y del Espacio los emplea para misiones PR (Personal Recovery) y CSAR (Combat SAR), asumiendo al mismo tiempo las actividades en territorio nacional de las que son competentes, como transporte médico, posicionamiento o soporte en desastres naturales.

En la Armada, el NH90 se centra en la capacidad de transporte táctico anfibio con capacidad de embarque en plataformas navales y se prepara para la incorporación futura de plataformas ASW/ASuW basadas en el mismo modelo de helicóptero.

NH90 NFH con radar en la parte inferior del fuselaje Airbus

"La configuración de estos helicópteros será analizada a fin de llevarlos al estado del arte a nivel de comunicaciones y conectividad, pero sin olvidar los requisitos de seguridad y operativos que hagan poder cumplir la misión", afirman en el Boletín Oficial del Estado.

El programa incluye la adquisición de hasta 32 aeronaves, su producción, equipamiento en las instalaciones de Airbus Helicopters en Albacete, realización de pruebas de vuelo y entrega. Todo ello con un coste de 1.000 millones de euros.

Además de Airbus Helicopters España, varias empresas españolas participarán en el proyecto: Indra, Thales España, Tecnobit, Grupo Oesía, ETEL 88, Aernnova e ITP.

H135 Fase 2

Este programa, bajo el nombre de Helicóptero de Enseñanza y Apoyo, tiene como objetivo continuar con la renovación tecnológica iniciada en diciembre de 2021, cuando se firmó la Fase 1 para las flotas de los helicópteros ligeros de los Ministerios de Defensa e Interior. Lote que se finalizó el pasado martes.

"El plan considera una segunda fase de adquisición para los usuarios Armada y Ejército del Aire y del Espacio, con la que se completaría el plan de relevos establecidos por las obsolescencias y las necesidades operativas del Ministerio de Defensa", aseguran.

En los 100 millones de euros de coste, se incluye la adquisición de hasta 13 aeronaves, su producción, militarización de los helicópteros en las instalaciones de Airbus Helicopters España en Albacete, realización de las pruebas en vuelo y entrega al usuario final.

"En esta fase se pretende avanzar en la integración de sensores y sistemas que aumenten las capacidades del helicóptero en la Armada", recalca el BOE.

También tiene como objetivo establecer el H135 como plataforma de cabecera para la conectividad entre helicópteros y drones. Algo en lo que Airbus Helicopters lleva trabajando algún tiempo con varios modelos, como el español Alpha 900.

Alpha A900, en primer plano, y Airbus H135, en segundo AUS

En este caso, también participarán Indra, Thales España, Aernnova, Grupo Oesía, ITP, NTI o ETEL 88.

Ligero Multipropósito

El Programa Helicóptero Ligero Multipropósito para Acciones Formativas (HELIPO) responde a la necesidad de disponer de un modelo "ligero, biturbina, multipropósito, moderno, económico de operar y con aviónica compatible con el cielo único europeo".

Este nuevo modelo, que el BOE no menciona pero todo apunta a que será el H145, tendrá que poder asumir cometidos de enseñanza avanzada, apoyo a emergencias y desempeñar misiones tácticas y logísticas de alcance limitado.

Estas últimas podrán ser helitransportes de pequeña entidad, apoyo y protección, enlace, reconocimiento o seguridad. "Todo ello con bajo coste operativo".

H145 Airbus

La nueva flota supone racionalizar los medios de las FAMET, sustituyendo la actual flota de helicópteros ligeros EC135, en dotación desde 2005 y que se encuentran al final de su vida útil.

Así como cubrir el vacío de capacidades intermedias entre las plataformas de maniobra y ataque, representadas por los NH90 y Tigre.

"Se prevé el primer vuelo del prototipo en el año 2027 y las primeras entregas en 2028, completándose las entregas en 2034", todo ello por un coste de 920 millones de euros, según el BOE.

"Supone una transformación estructural del sistema de fuerzas, orientada a aumentar la operatividad y sostenibilidad del Ejército de Tierra", algo que se consigue empleando una plataforma "única, moderna e interoperable".

Además de Airbus Helicopters España, también participarán empresas como Indra, Thales, Grupo Oesía y ETEL.

Renovación VIP

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se han incluido todos los detalles del Programa Helicóptero Multipropósito (HACES) que tiene como objetivo la renovación de las aeronaves de transporte de personalidades.

El modelo elegido es el H175 y servirá para retirar a los HT.21A y HT.27 en servicio dentro del Ala 48. El nuevo helicóptero es una "plataforma actualizada" que integra las últimas tecnologías para "responder a los nuevos y próximos requerimientos regulatorios e incorporar el último estándar de seguridad".

Las denominaciones HT.21A y HT.27 son como se conocen a los Super Puma y a los Cougar, respectivamente. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, en la actualidad hay dos aeronaves de cada modelo en activo. Los Super Puma se incorporaron al servicio a mediados de los 90, mientras que los Cougar hicieron lo propio en 2004.

H175

El programa incluye la adquisición de 6 helicópteros H175 por 100 millones de euros para su operación por parte del Ejército del Aire y del Espacio. Así como su calificación operativa para misiones reales en un corto periodo de tiempo, incluyendo la integración en la estructura logística responsable.

Tal y como recogen, esta adquisición también prevé la instalación de sistemas de comunicación y navegación seguros para su utilización dentro del entorno militar.

"El embarque de las últimas tecnologías para la operación en espacios aéreos internacionales de acuerdo a los últimos requerimientos y futuros programados", aseguran.

"Así como el incremento de soluciones operativas de refuerzo a la seguridad, el refuerzo de capacidades instrumentales y su capacidad para modos de vuelo de guiado satelital, piloto automático de nueva generación y nuevos estándares de interacción hombre-máquina"