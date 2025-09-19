Defensa ofrece a la OTAN tres cazas, un avión de transporte y un radar para frenar a Rusia en la operación 'Centinela Oriental'

Tras la incursión en espacio aéreo polaco de 19 drones rusos, la OTAN ha comenzado a mover ficha en la región. Una de las medidas urgentes tomadas ha sido el inicio de la misión Centinela Oriental "en respuesta a las continuas violaciones del espacio aéreo", en palabras de Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

La participación de España en Centinela Oriental no estaba clara. La ministra Robles dijo hace sólo dos días que el envío de efectivos dependía de las necesidades que la propia Alianza Atlántica demandara a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, según recoge Europa Press citando fuentes del Ministerio de Defensa, España ha ofrecido a la OTAN tres cazas Eurofighter, un sistema radar y un avión de transporte A400M para su participación en Centinela Oriental.

El comandante supremo aliado en Europa de la OTAN (SACEUR), Alexus G. Grynkewich, se reunía este viernes para concretar la aportación española a la misión aliada, aunque la toma de la decisión puede alargarse hasta la semana que viene.

Por su parte, Defensa informó hace una semana de la suma de las Fuerzas Armadas españolas a Centinela Oriental, coincidiendo con el anuncio oficial por parte de Rutte.

"Centinela Oriental y este nuevo enfoque brindarán una disuasión y una defensa aún más enfocadas y flexibles donde y cuando sea necesario", dijo Grynkewich. Todo ello para proteger a nuestra gente y disuadir nuevos actos imprudentes y peligrosos como el que ocurrió a principios de esta semana”.

Además de los dos modelos de aeronaves y el radar, desde el Ministerio de Margarita Robles se ha descartado el envío de baterías antiaéreas como la que España tiene desplegada en Turquía desde hace años.

Airbus A400M español Ejército del Aire y del Espacio

Sobre el lugar del despliegue, las mismas fuentes precisan que aún no está cerrado, pero avisan de que no tiene por qué ser Polonia y apuntan a Rumanía, donde las Fuerzas Armadas españolas ya han estado desplegadas en varias misiones de interceptación aérea desde que comenzara la guerra.

El ofrecimiento español llega sólo unos días después de que se confirmara el envío de cazas Eurofighter por parte de Reino Unido, que estarán basados en Polonia.

Con este nuevo despliegue, que arrancará "en los próximos días" y contempla una mayor "flexibilidad" a la hora de responder a necesidades concretas, la OTAN quiere proteger "aún más" una zona especialmente sometida a las amenazas de Rusia.

Hasta el momento, cinco países se han comprometido a participar: Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido y España, aunque el secretario general de la Alianza ya ha adelantado que otras naciones se sumarán a lo largo de los próximos días.