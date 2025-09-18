Indra y la Armada estudian nuevas aéreas de colaboración mientras impulsan sus actuales proyectos en desarrollo

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, han sido recibidos por el almirante general Antonio Piñeiro, jefe del Estado Mayor de la Armada, en el Cuartel General de la Armada. El encuentro sirvió para repasar la colaboración estratégica en curso entre ambas instituciones y explorar nuevas áreas de cooperación de cara a futuros desarrollos.

Durante la posterior reunión de trabajo, se abordaron aspectos clave como la visión estratégica de Indra en el ámbito de la defensa, con especial énfasis en el dominio naval y en particular en la Armada española.

También se analizaron la implicación de la compañía en los programas vinculados al PITSD (Plan de Industria y Desarrollo Tecnológico para la Seguridad y Defensa), el estado de los proyectos en marcha y la previsión de desarrollos futuros.

Además, se trataron las actividades de sostenimiento destinadas a garantizar la operatividad y disponibilidad de capacidades estratégicas.

En esta reunión de alto nivel participaron, por parte de la Armada, el almirante Gonzalo Sanz, segundo jefe del Estado Mayor; el almirante Ignacio Céspedes (AJAL); el vicealmirante Ignacio Paz (ADIVPLA); el vicealmirante Nicolás Lapique (ADIC); y el vicealmirante José Lago Ochoa (ADISOS).

Por parte de Indra Group intervinieron Daniel de Lorenzo, director Comercial Nacional de Defensa; Pedro Vidán, director de In Service Support en Defensa; y Ana Belén Buendía, directora del negocio Naval.

Este encuentro refuerza el compromiso de Indra de seguir aportando soluciones tecnológicas de vanguardia que den respuesta a las necesidades operativas de la Armada y de las Fuerzas Armadas de España en su conjunto.

Tecnología con aplicación naval

Días atrás, la multinacional española dio a conocer la entrega e instalación con éxito del primer radar 3D Lanza-N en un buque de guerra de la Marina de la India, como parte de un programa conjunto con la empresa Tata Advanced Systems.

Este hecho, resaltaron desde Indra, marca el inicio de un programa más amplio para equipar de este sistema a más plataformas navales del país asiático. El radar ha sido integrado con todos los sistemas del buque, según ha explicado la compañía española en un comunicado. "Su aceptación e incorporación se produjo tras rigurosas pruebas en el mar".

Durante esas pruebas, se desplegaron diversas plataformas navales y aéreas para "evaluar su rendimiento a la hora de detectar objetivos con distinta sección radar".

La colaboración entre Indra y Tata ha propiciado la apertura de una factoría de ensamblaje, integración y pruebas que permitirá mantener una "producción continua" y, como consecuencia, "acelerar las entregas".